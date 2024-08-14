Пенсионерка попала под поезд в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Женщина пыталась перебежать железнодорожные пути, и в этот момент на нее наехал поезд. Машинист затормозил, однако авария все же произошла, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
В результате наезда пенсионерка скончалась. В ведомстве организовали проверку по факту случившегося.
Напомним, 2 августа 2024 года в Прикамье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадал водитель грузовой машины.