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Пенсионерка погибла под колесамии поезда в Свердловской области

Пенсионерка попала под поезд в Свердловской области

14 августа 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионерка погибла под колесамии поезда в Свердловской области

В Свердловской области 74-летняя женщина попала под поезд на перегоне станций Билимбай — Подволошная. Происшествие случилось 13 августа 2024 года.

Женщина пыталась перебежать железнодорожные пути, и в этот момент на нее наехал поезд. Машинист затормозил, однако авария все же произошла, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

В результате наезда пенсионерка скончалась. В ведомстве организовали проверку по факту случившегося.

Напомним, 2 августа 2024 года в Прикамье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадал водитель грузовой машины.

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