Под Ревдой растянулась огромная пробка

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Участок Пермского тракта в районе Ревды встал в пробку еще утром 14 августа. Все из-за строительства новой транспортной артерии, которая должна соединить Екатеринбург с Казанью и Москвой.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка к вечеру 14 августа так и не рассосалась.
Плачевная ситуация наблюдается и возле поселка Дружинино, там пробка протянулась на 12 километров.
Напомним, что 8 августа на участке ЕКАДа произошло ДТП, из-за которого образовался затор из машин на 10 километров.