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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Под Ревдой растянулась огромная пробка

Под Ревдой растянулась огромная пробка

14 августа 2024, 14:56
Фото: 1MI
Пермский тракт в районе Ревды встал в пробку длинною в 7 километров.

Участок Пермского тракта в районе Ревды встал в пробку еще утром 14 августа. Все из-за строительства новой транспортной артерии, которая должна соединить Екатеринбург с Казанью и Москвой.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка к вечеру 14 августа так и не рассосалась.

Плачевная ситуация наблюдается и возле поселка Дружинино, там пробка протянулась на 12 километров.

Напомним, что 8 августа на участке ЕКАДа произошло ДТП, из-за которого образовался затор из машин на 10 километров.

Две многокилометровые пробки образовались на Пермском тракте из-за дорожных работ
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#Вадим Бредников#Происшествия#Свердловская область#Автомобиль#Пробка#Екатеринбург#Затор#Пробки
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