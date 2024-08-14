Посетители с ребенком в Екатеринбурге украли коляску в ТЦ «МегаДетки»

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По словам сотрудников торгового центра, посетители использовали ребенка в качестве отвлекающего маневра, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Две женщины и ребенок обратили внимание консультанта на себя, а мужчина в это время увел коляску. После того, как кража была обнаружена, сотрудники вызвали полицию и написали заявление.
Напомним, подростки в Екатеринбурге украли товары из магазинах, общая стоимость которых составила почти 700 тысяч.