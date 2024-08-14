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Посетители с ребенком в Екатеринбурге украли коляску в ТЦ «МегаДетки»

Посетители с ребенком в Екатеринбурге украли коляску в ТЦ «МегаДетки»

14 августа 2024, 03:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге трое взрослых человек, пришедших в ТЦ «МегаДетки» с ребенком, украли детскую коляску, которая стоила более 39 тысяч рублей.

По словам сотрудников торгового центра, посетители использовали ребенка в качестве отвлекающего маневра, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Две женщины и ребенок обратили внимание консультанта на себя, а мужчина в это время увел коляску. После того, как кража была обнаружена, сотрудники вызвали полицию и написали заявление.

Напомним, подростки в Екатеринбурге украли товары из магазинах, общая стоимость которых составила почти 700 тысяч.

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