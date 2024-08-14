Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Точную причину ДТП будет устанавливать полиция, а ее решение проверит прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ДТП произошло 14 августа. Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали 5 человек, 2 пассажира находятся в реанимации, сообщают в Минздраве Свердловской области.
13 августа сообщалось о ДТП, где пострадал ребенок. Отечественный автомобиль влетел в фуру, водитель погиб на месте, а его внука зажало внутри.