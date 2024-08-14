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Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском

Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском

14 августа 2024, 07:15
Фото: ГИБДД Свердловской области
После столкновения иномарки с автобусом под Первоуральском, прокуратура взяла под свой контроль расследование этого дела.

Точную причину ДТП будет устанавливать полиция, а ее решение проверит прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ДТП произошло 14 августа. Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали 5 человек, 2 пассажира находятся в реанимации, сообщают в Минздраве Свердловской области.

13 августа сообщалось о ДТП, где пострадал ребенок. Отечественный автомобиль влетел в фуру, водитель погиб на месте, а его внука зажало внутри.

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