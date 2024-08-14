Противный желтый налет с плиты отмываю за 5 минут: хитрый способ для тех, кто спешит

Жидкости для мытья стекол потребуется совсем немного, отмечает Марина Жукова. После того, как вся грязь отчистилась, ополаскиваем поверхность плиты водой и вытираем. Затем достаем ручки и проверяем: они стали идеально чистыми, не осталось ни следа жира. Если где-то он не растворился, то эти места легко отчищаются зубной щеткой.