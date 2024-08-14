Противный желтый налет с плиты отмываю за 5 минут: хитрый способ для тех, кто спешит

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Мыть ручки на газовой плите очень сложно, поскольку грязь забивается внутрь. Вот почему для идеальной очистки их лучше снять. Полезные лайфхаки о том, как отмыть грязную газовую плиту до идеального блеска, дает эксперт по домоводству, автор тематического Telegram-канала Марина Жукова.
На большинстве плит снять ручки очень просто: достаточно просто надавить и они сами соскользнуть с крепления. Также необходимо убрать удерживающее кольцо. Следите за безопасностью, чтобы случайно не повернуть ручку в рабочее положение.
Грязные ручки сняты, и теперь вы видите, сколько грязи, жира и нагара скопилось под ними. Отмыть и плиту, и сами ручки после этого будет намного проще. Готовим раствор для замачивания.
Беру ведро и наливаю в него один литр горячей воды. Добавляю 3 столовые ложки кальцинированной соды. Если ее нет, замените на пищевую. Также нужно добавить одну столовую ложку аммиака. Работать с аммиаком нужно очень аккуратно: окна должны быть открыты, на руках перчатки, на вас маска. Все хорошо перемешиваем и в этот раствор опускаем ручки газовой плиты, — говорит Марина Жукова.
Для отмокания нужно оставить ручки в ведре буквально на пять минут. За это время все великолепно отмоется.
Тем временем приступим к чистке самой плиты. Делать это мы будем при помощи обычного средства для мытья стекол. Оно эффективно и быстро способно удалить жир, уверяет эксперт. Наносим жидкость на губку и начинаем оттирать. Вся грязь отходит сразу же, ждать, пока средство подействует не нужно.
Жидкости для мытья стекол потребуется совсем немного, отмечает Марина Жукова. После того, как вся грязь отчистилась, ополаскиваем поверхность плиты водой и вытираем. Затем достаем ручки и проверяем: они стали идеально чистыми, не осталось ни следа жира. Если где-то он не растворился, то эти места легко отчищаются зубной щеткой.
Теперь просто возвращаем ручки на место и наслаждаемся идеально чистой плитой.
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