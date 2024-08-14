«Пушистика похоронили»: неизвестные застрелили щенка на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Инцидент произошел 12 августа. Тело собаки обнаружили местные жители.
Что творят нелюди? Был щеночек, безобидный. Его застрелили с поля школы №71 на Лебяжке. Обнаружили вчера, вызвали полицию, составили заявление о преступлении. Пушистика похоронили, — написал тагильчанин в редакцию TagilCity.ru.
Как стало известно редакции TagilCity.ru, заявление в полицию поступило 14 августа.
Хозяйке собаки позвонила соседка, которая обнаружила тело животного. Участковые уполномоченные проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили корреспонденту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».