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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Тело щенка с раной обнаружили в Нижнем Тагиле

«Пушистика похоронили»: неизвестные застрелили щенка на Лебяжке в Нижнем Тагиле

14 августа 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

Тело щенка с раной обнаружили в Нижнем Тагиле

Собака погибла от рук злоумышленников в Нижнем Тагиле. Тело щенка со следами крови обнаружили в одном из районов города местные жители.

Инцидент произошел 12 августа. Тело собаки обнаружили местные жители.

Что творят нелюди? Был щеночек, безобидный. Его застрелили с поля школы №71 на Лебяжке. Обнаружили вчера, вызвали полицию, составили заявление о преступлении. Пушистика похоронили, — написал тагильчанин в редакцию TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Как стало известно редакции TagilCity.ru, заявление в полицию поступило 14 августа.

Хозяйке собаки позвонила соседка, которая обнаружила тело животного. Участковые уполномоченные проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили корреспонденту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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Накануне в Нижнем Тагиле местная жительница нашла в мешке котенка, теперь ему ищут хозяев.

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