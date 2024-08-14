Старую облезлую сковороду легко вернете к жизни: попробуйте трюк с двумя стаканами

Сковороды, на которых постоянно готовят, редко выглядят прилично. Толстые слои нагара, копоти, старая засаленная ручка — гостям и придирчивой свекрови такую посудину точно не стоит показывать. Эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает реанимировать любую, даже самую «безнадежную» сковороду. А помогут нам в этом два ингредиента — вы и не думали что их можно смешивать.