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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Старую облезлую сковороду легко вернете к жизни: попробуйте трюк с двумя стаканами

Старую облезлую сковороду легко вернете к жизни: попробуйте трюк с двумя стаканами

14 августа 2024, 12:59
Фото: tagilcity.ru
Если ваша сковорода от слишком частого использования начала напоминать груду металлолома, не спешите выбрасывать свою верную помощницу. Попробуйте дать ей вторую жизнь с помощью всего лишь двух компонентов.

Сковороды, на которых постоянно готовят, редко выглядят прилично. Толстые слои нагара, копоти, старая засаленная ручка — гостям и придирчивой свекрови такую посудину точно не стоит показывать. Эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает реанимировать любую, даже самую «безнадежную» сковороду. А помогут нам в этом два ингредиента — вы и не думали что их можно смешивать.

Этот фирменный рецепт называется «Два стакана». Возьмем один стакан обычного картофельного крахмала и стакан хозяйственного мыла, которое предварительно придется натереть на терке.

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Важно! Вместо хозяйственного мыла можно взять дегтярное — эффект будет еще сильнее!

Крахмал и мыло помещаем в большую емкость, наливаем примерно 5 литров воды и кладем грязную сковороду. А теперь мы будем ее «варить»: процесс займет около 45-50 минут. За это время вода в кастрюле станет чернее сажи, а нагар постепенно будет размягчаться и отваливаться.

Затем вынимаем сковороду и ждем, пока она немного остынет — так, чтобы можно было держать в руках. Берем металлическую губку и энергично оттираем нагар. Действовать нужно быстро, так как при остывании он вновь станет твердым, как камень.

Результат превзойдет все ваши ожидания: ведь сковородка после «разгрузки» будет меньше весить, а еда перестанет прилипать к поверхности. А это значит, что бежать в магазин за новой посудой в ближайшие месяцы не придется.

Ранее Марина Жукова рассказала, что нужно сделать, что нагар начал отваливаться со сковороды огромными кусками.

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