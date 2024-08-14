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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

14 августа 2024, 14:12
Фото: tagilcity.ru
Если на подошве вашего утюга появилось пригоревшее пятно, которое пачкает одежду во время глажки, а внутри скопилась накипь, значит пришло время для серьезной чистки. Можно воспользоваться специальными средствами, а можно попробовать гениальные народные методы.

Вы решили погладить утром свою любимую рабочую блузку, но утюг прилип и оставил на ней «ожог». Вещь безнадежно испорчена, вы отправляете ее в мусорное ведро и у вас появляется жгучее желание вышвырнуть туда же и виновника неприятного происшествия. Не спешите, лучше попробуйте его реанимировать. Ведь сам утюг в порядке, виноват лишь нагар на подошве. К счастью, удалить его очень легко. О том, как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».

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Чистить подошву утюга будем в два приема. На первом этапе нам понадобится зубная щетка и паста. Нанесем ее на подошву теплого утюга и распределим щеткой. Втирать пасту необходимо около 30 секунд, после чего удалить ее с поверхности с помощью чистой салфетки.

Полдела сделано: нагар частично отошел и утюг стал гораздо чище. Там же, где загрязнение оказалось особенно стойким, придется применить еще одно средство.

Наливаем на марлю перекись водорода и трем интенсивно — тут нужно приложить усилие. Немного сил и терпения и вуаля! — советуют эксперты.
Фото: 1MI

Однако пятна на одежде может оставлять не только грязная подошва. Иногда при использовании утюга со встроенным отпаривателем пар из отверстий пачкает одежду, оставляя на ней грязные коричневые разводы. Это как минимум неприятно, особенно если времени на сборы у вас мало: приходится искать другую одежду, а испорченную отправлять в стирку.

Все дело в известковом налете, который легко отойдет, если использовать лимонную кислоту. Разводим две чайные ложки порошка в небольшой количестве кипятка (около 100 мл) и заливаем воду в отверстие для воды. А дальше начинаем выпускать пар. Осторожно: вместе с ним начнет выходит грязная коричневая жижа, поэтому лучше подложить старую ненужную тряпку.

Результат вас впечатлит: утюг будет сверкать не только снаружи, но изнутри. А вы будете гладить одежду без каких-либо проблем.

Ранее эксперт рассказала, как почистить старую сковороду методов «двух стаканов».

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Вещи#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Утюг
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