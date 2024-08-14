Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей

Вы решили погладить утром свою любимую рабочую блузку, но утюг прилип и оставил на ней «ожог». Вещь безнадежно испорчена, вы отправляете ее в мусорное ведро и у вас появляется жгучее желание вышвырнуть туда же и виновника неприятного происшествия. Не спешите, лучше попробуйте его реанимировать. Ведь сам утюг в порядке, виноват лишь нагар на подошве. К счастью, удалить его очень легко. О том, как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».