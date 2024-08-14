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В честь Дня города в Екатеринбурге вводят сухой закон

В честь Дня города в Екатеринбурге вводят сухой закон

14 августа 2024, 07:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге во время Дня города 16 и 17 августа введут сухой закон.

Екатеринбуржцам придется воздержаться от алкоголя на время празднования 301-летия Екатеринбурга.

Алкоголь нельзя будет купить вечером 16 августа, а 17 августа ограничения будут действовать весь день.

16 августа ограничения коснутся улиц Малышева — проспект Ленина — Пушкина — 8 марта.

17 августа сухой закон будет действовать в границах улиц Московской — Карла Либкнехта — Малышева — Челюскинцев, сообщают в администрации города.

На празднике будут выступать знаменитые артисты, такие как Slava Marlow, группа Dobro. А Владимир Шахрин, солист группы «Чайф», озвучил объявления остановок в метро.

Подобные ограничения вводили 10 и 11 августа. Тогда в Екатеринбурге проходил легкоатлетический марафон.

В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь из-за марафона
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