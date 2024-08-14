В честь Дня города в Екатеринбурге вводят сухой закон

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Екатеринбуржцам придется воздержаться от алкоголя на время празднования 301-летия Екатеринбурга.
Алкоголь нельзя будет купить вечером 16 августа, а 17 августа ограничения будут действовать весь день.
16 августа ограничения коснутся улиц Малышева — проспект Ленина — Пушкина — 8 марта.
17 августа сухой закон будет действовать в границах улиц Московской — Карла Либкнехта — Малышева — Челюскинцев, сообщают в администрации города.
На празднике будут выступать знаменитые артисты, такие как Slava Marlow, группа Dobro. А Владимир Шахрин, солист группы «Чайф», озвучил объявления остановок в метро.
Подобные ограничения вводили 10 и 11 августа. Тогда в Екатеринбурге проходил легкоатлетический марафон.