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Posted 14 августа, 06:46

Published 14 августа, 06:46

Modified 14 августа, 06:48

Updated 14 августа, 06:48

В Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции

В Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции

14 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI.
Прокуроры Екатеринбурга провели проверку и выявили 6000 нарушений в работе полиции.

За первые 6 месяцев 2024 года прокуратура выявила почти 6000 нарушений в области приема и проверки заявлений о преступлении. Прокуроры отменили все незаконно выписанные отказы в возбуждении уголовных дел и отправили их на повторную проверку, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Более того, прокуроры нашли пробелы в деятельности не только полицейских, но и следователей, и дознавателей, у них выявили около 4300 нарушений. Всем виновным силовикам вынесены дисциплинарные взыскания.

13 августа стало известно о том, что прокуратура требует от полицейских принести извинения для Дмитрия Бахтина. 15 февраля его незаконно арестовали, интересно, что его арест совпал с визитом Владимира Путина в Екатеринбург.

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