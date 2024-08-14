В Екатеринбурге начались всероссийские соревнования по парусному спорту

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В Екатеринбурге 14 августа в полдень состоялась первая гонка.
Зрители в течение нескольких дней, до 18 августа включительно, смогут наблюдать соревнования сильнейших российских спортсменов.
Отмечается, что в них принимают участие как мужчины, так и женщины.
Спортсмены борются за победу в парах, а лучшего из них выберут по итогам встреч с каждым из участников.
Спортивное событие проходит в яхт-клубе на Кирова, 40 «б».