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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

В Екатеринбурге начались всероссийские соревнования по парусному спорту

В Екатеринбурге начались всероссийские соревнования по парусному спорту

14 августа 2024, 08:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге проходят всероссийские соревнования по парусному спорту.

В Екатеринбурге 14 августа в полдень состоялась первая гонка.

Зрители в течение нескольких дней, до 18 августа включительно, смогут наблюдать соревнования сильнейших российских спортсменов.

Отмечается, что в них принимают участие как мужчины, так и женщины.

Спортсмены борются за победу в парах, а лучшего из них выберут по итогам встреч с каждым из участников.

Спортивное событие проходит в яхт-клубе на Кирова, 40 «б».

В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Соревнования#Спортсмены#Яхта#Всероссийский турнир#Екатеринбург#Парусник
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