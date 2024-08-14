В Екатеринбурге пристававший к прохожим юноша упал с дерева головой вниз

Его личность быстро установили, так как в кармане лежал паспорт. Рядом с телом были обнаружены шнурки от ботинок. Люди, которые стали очевидцами этого происшествия, уверяют, что юноша вел себя неадекватно, пытался выяснять отношения с прохожими, а затем полез вверх по стволу. Предварительно он снял ботинки. Затем, не удержавшись, полетел головой вниз.