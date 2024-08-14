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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Екатеринбурге молодой человек кидался на прохожих, а потом умер

В Екатеринбурге пристававший к прохожим юноша упал с дерева головой вниз

14 августа 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге молодой человек кидался на прохожих, а потом умер

Студент одного из вузов Екатеринбурга сначала кидался на прохожих. Затем он вскарабкался на дерево и упал головой вниз.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического происшествия в столице Среднего Урала. Молодой человек в районе дома №109 по улице Малышева сначала задирал прохожих, затем по какой-то причине залез на дерево, но не удержался и упал вниз, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Его личность быстро установили, так как в кармане лежал паспорт. Рядом с телом были обнаружены шнурки от ботинок. Люди, которые стали очевидцами этого происшествия, уверяют, что юноша вел себя неадекватно, пытался выяснять отношения с прохожими, а затем полез вверх по стволу. Предварительно он снял ботинки. Затем, не удержавшись, полетел головой вниз.

Свидетели происшествия предположили, что он был под наркотиками. В СУ СК РФ пока не прокомментировали этот случай.

Ранее в Екатеринбурге мужчина приставал на улице к маленькой девочке, пытаясь ее поцеловать. Но вместо этого он оказался в полиции.

Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Дерево#Прохожие#Молодой человек#Упал#18+#Екатеринбург
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