В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Логопарке Кольцово в Екатеринбурге силовики провели очередной рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства.
За время рейда полицейские проверили 186 человек, 30 из которых доставили в участки. Нарушителей миграционного законодательства оказалось немного — 18 человек. Все они допустили различные нарушения, у кого-то не было разрешения на проживание в России, кто-то не прошел дактилоскопию. Будет решаться вопрос о депортации этих граждан, сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.
12 августа сообщалось, что с начала 2024 года из Свердловской области депортировали более двух тысяч иностранцев, которые находились в России нелегально.