В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов

За время рейда полицейские проверили 186 человек, 30 из которых доставили в участки. Нарушителей миграционного законодательства оказалось немного — 18 человек. Все они допустили различные нарушения, у кого-то не было разрешения на проживание в России, кто-то не прошел дактилоскопию. Будет решаться вопрос о депортации этих граждан, сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.