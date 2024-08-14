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В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов

14 августа 2024, 14:30
Фото: 1MI
Полицейские совместно с прокуратурой провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов в Екатеринбурге.

В Логопарке Кольцово в Екатеринбурге силовики провели очередной рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства.

За время рейда полицейские проверили 186 человек, 30 из которых доставили в участки. Нарушителей миграционного законодательства оказалось немного — 18 человек. Все они допустили различные нарушения, у кого-то не было разрешения на проживание в России, кто-то не прошел дактилоскопию. Будет решаться вопрос о депортации этих граждан, сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

12 августа сообщалось, что с начала 2024 года из Свердловской области депортировали более двух тысяч иностранцев, которые находились в России нелегально.

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