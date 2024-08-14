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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы

В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы

14 августа 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы, они портят товары.

URA.RU сообщает, что одна из крыс приехала на пункт выдачи и теперь живет в помещении. Один из стеллажей на пункте выдачи залило молоком из-за того, что грызун решил им полакомиться.

По словам очевидца, никого в пункте наличие крысы не волновало, а испорченные товары так и остались стоять на полках.

В пресс-службе Ozon сообщили, что разберутся в происходящем и проведут внеплановую дератизацию как всего склада, так и пункта выдачи.

2 июля сообщалось о захвате крысами дома на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Крысы оккупировали мусорку, а потом и сам дом.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Склад#Пункт выдачи#Крысы#Грызуны#Екатеринбург#OZON#Маркетплейс#Инцидент
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