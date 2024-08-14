В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
URA.RU сообщает, что одна из крыс приехала на пункт выдачи и теперь живет в помещении. Один из стеллажей на пункте выдачи залило молоком из-за того, что грызун решил им полакомиться.
По словам очевидца, никого в пункте наличие крысы не волновало, а испорченные товары так и остались стоять на полках.
В пресс-службе Ozon сообщили, что разберутся в происходящем и проведут внеплановую дератизацию как всего склада, так и пункта выдачи.
2 июля сообщалось о захвате крысами дома на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Крысы оккупировали мусорку, а потом и сам дом.