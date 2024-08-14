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В Екатеринбурге таможенники перехватили нацистские медали

В Екатеринбурге таможенники перехватили нацистские медали

14 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге таможенники перехватили нацистские медали, которые приехали из Германии.

Учитель физкультуры из Екатеринбурга выиграл медали на интернет-аукционе в Мюнхене. После пересылки в Россию он хотел продать их коллекционерам.

Но таможенников смутила посылка, проверив ее, специалисты обнаружили награды Третьего рейха периода с 1913 по 1945 года.

Учитель вместо долгожданной посылки получил повестку в полицию. Теперь его может ждать тюремный срок, таможенники посчитали медали контрабандой, передает telegram-канал Ural Mash.

18 июля уральские таможенники пресекли попытку вывезти танковое оборудование в Казахстан.

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