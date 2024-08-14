В Екатеринбурге таможенники перехватили нацистские медали

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Учитель физкультуры из Екатеринбурга выиграл медали на интернет-аукционе в Мюнхене. После пересылки в Россию он хотел продать их коллекционерам.
Но таможенников смутила посылка, проверив ее, специалисты обнаружили награды Третьего рейха периода с 1913 по 1945 года.
Учитель вместо долгожданной посылки получил повестку в полицию. Теперь его может ждать тюремный срок, таможенники посчитали медали контрабандой, передает telegram-канал Ural Mash.
18 июля уральские таможенники пресекли попытку вывезти танковое оборудование в Казахстан.