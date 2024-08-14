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В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*

В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*

14 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в тюрьму 11 человек за попытки воскресить СССР.

Организаторам суд назначил 6 лет тюрьмы. 1 человеку — 4 года, а остальным «гражданам СССР»* — по 2 года тюрьмы. Отбывать наказание коммунисты будут в колонии общего режима, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Еще в 2019 году Верховный суд Республики Коми признал созданную двумя людьми организацию «СССР» экстремистской и запретил ее деятельность. Но организаторов это не остановило. С 2019 по 2020 они пытались создать филиал «СССР» на территории Свердловской области.

С помощью вербовки и пропаганды идеологии «СССР» они завербовали несколько человек и распространяли различные материалы с целью подрыва деятельности органов государственной власти.

Напомним, что в марте ФСБ уже задерживали «граждан СССР» за подготовку к теракту.

* Организация признана экстремисткой на территории Российской Федерации.

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