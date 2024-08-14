В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Организаторам суд назначил 6 лет тюрьмы. 1 человеку — 4 года, а остальным «гражданам СССР»* — по 2 года тюрьмы. Отбывать наказание коммунисты будут в колонии общего режима, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Еще в 2019 году Верховный суд Республики Коми признал созданную двумя людьми организацию «СССР» экстремистской и запретил ее деятельность. Но организаторов это не остановило. С 2019 по 2020 они пытались создать филиал «СССР» на территории Свердловской области.
С помощью вербовки и пропаганды идеологии «СССР» они завербовали несколько человек и распространяли различные материалы с целью подрыва деятельности органов государственной власти.
Напомним, что в марте ФСБ уже задерживали «граждан СССР» за подготовку к теракту.
* Организация признана экстремисткой на территории Российской Федерации.