В Нижнем Тагиле на Черноисточинском тракте иномарка столкнулась с грузовиком

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На дороге между Горбуново и Чащино столкнулись кроссовер Mitsubishi ASX и грузовая машина марки MAN. В результате столкновения грузовик съехал на обочину, а вот японском кроссовере погибла пассажирка. Она оказалась зажата в салоне. Тело пришлось извлекать спасателям, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
Водитель этого же автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в Демидовскую городскую больницу.
На место аварии оперативно прибыла поисково-спасательная группа, которая использовала гидравлический инструмент, чтобы извлечь тело женщины.
По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы уже писали, как под Каменском-Уральским отечественный автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой MAN на трассе.