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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском тракте произошло смертельное ДТП

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском тракте иномарка столкнулась с грузовиком

14 августа 2024, 12:38
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском тракте произошло смертельное ДТП

Летальное ДТП произошло в Нижнем Тагиле. Трагедия случилась днем 14 августа. Около 14:45 часов в «Центр защиты населения» позвонили из экстренной службы 112 и рассказали об аварии на Черноисточинском тракте, недалеко от Горбуново.

На дороге между Горбуново и Чащино столкнулись кроссовер Mitsubishi ASX и грузовая машина марки MAN. В результате столкновения грузовик съехал на обочину, а вот японском кроссовере погибла пассажирка. Она оказалась зажата в салоне. Тело пришлось извлекать спасателям, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Водитель этого же автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в Демидовскую городскую больницу.

На место аварии оперативно прибыла поисково-спасательная группа, которая использовала гидравлический инструмент, чтобы извлечь тело женщины.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее мы уже писали, как под Каменском-Уральским отечественный автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой MAN на трассе.

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