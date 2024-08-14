В Нижнем Тагиле на Черноисточинском тракте иномарка столкнулась с грузовиком

На дороге между Горбуново и Чащино столкнулись кроссовер Mitsubishi ASX и грузовая машина марки MAN. В результате столкновения грузовик съехал на обочину, а вот японском кроссовере погибла пассажирка. Она оказалась зажата в салоне. Тело пришлось извлекать спасателям, сообщает МБУ «Центр защиты населения».