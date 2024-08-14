В селе под Сухим Логом две недели ищут мужчину

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В день исчезновения на свердловчанине были надеты спортивный костюм, кроссовки и светлая футболка. Цвет глаз карий, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».
Мужчину пытаются разыскать волонтеры. Предположительно, он может быть и в других городах области.
Напомним, 8 августа 2024 года в Нижнем Тагиле из медцентра пропала 17-летняя девушка. Она сбежала из дома в Дагестане осенью прошлого года и через несколько месяцев стала жить в Нижнем Тагиле.
Ее поймали за попрошайничеством и отправили в центр. Вскоре девушка сбежала и через некоторое время была найдена дома у своей подруги.