За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В ночь с 13 на 14 августа в Нижнем Тагиле выпало 55% месячной нормы осадков. Все из-за крупного циклона, который навис над Уралом.
В Тагиле выпало 49 мм осадков, в то время как на севере Свердловской области в среднем — 20 мм. В Екатеринбурге дождя почти не было, там выпало меньше 0,5 мм.
Уральский метеоцентр сообщает, что в это же время в Кушве, Магнитогорске шел град с грозой, а порывы ветра достигали 17 м/с.
Синоптики пишут, что циклон уйдет на север Урала только через трое суток. Поэтому температура воздуха не будет подниматься выше 20 градусов.