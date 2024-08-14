tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков

За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков

14 августа 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
13 августа в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков.

В ночь с 13 на 14 августа в Нижнем Тагиле выпало 55% месячной нормы осадков. Все из-за крупного циклона, который навис над Уралом.

В Тагиле выпало 49 мм осадков, в то время как на севере Свердловской области в среднем — 20 мм. В Екатеринбурге дождя почти не было, там выпало меньше 0,5 мм.

Уральский метеоцентр сообщает, что в это же время в Кушве, Магнитогорске шел град с грозой, а порывы ветра достигали 17 м/с.

Синоптики пишут, что циклон уйдет на север Урала только через трое суток. Поэтому температура воздуха не будет подниматься выше 20 градусов.

Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливень с градом прошел в Нижнем Тагиле и создал транспортный коллапсЛивни и ветра накроют Свердловскую областьПредупреждение о сильных ливнях продлено в Свердловской области
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Град#Ветер#Ливень#Окружающая среда#Штормовое предупреждение#Природа#Пасмурная погода#Шторм#Сильный ветер#Екатеринбург#Прохладная погода
Подпишитесь
Назначена дата суда над опекуном 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
Сегодня, 06:37
В Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции
Сегодня, 06:46
Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за взрыва
Сегодня, 07:15
В честь Дня города в Екатеринбурге вводят сухой закон
Сегодня, 07:49
В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*
Сегодня, 08:24