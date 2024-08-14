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Задержан подозреваемый в поджоге дома эко-активистки из Екатеринбурга

Задержан подозреваемый в поджоге дома эко-активистки из Екатеринбурга

14 августа 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Задержан подозреваемый в поджоге дома эко-активистки в Екатеринбурге.

40-летнего инженера «Лестеха» Алексея Калимулина задержали сотрудники и полиции по подозрению в поджоге дома Елены Кольцовой, известной эко-активистки из столицы Урала.

Пожар произошел после того, как Елена в социальных сетях раскритиковала проект «Кедры России», назвав Алексея Калимулина непрофессионалом.

Обиженный мужчина в течение месяца угрожал женщине в смс-сообщениях, а затем, предположительно, поджег ее дом.

Елена Кольцова и ее экс-супруг сейчас живут в палатках, пишет Ural Mash.

Ранее в Свердловской области мужчина сжег дом своей тещи.

Два года в колонии проведет житель Нижнего Тагила за поджог бывшей девушки
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Поджог#Дом#ЧП#Екатеринбург#Поджигатель
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