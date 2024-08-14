Задержан подозреваемый в поджоге дома эко-активистки из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
40-летнего инженера «Лестеха» Алексея Калимулина задержали сотрудники и полиции по подозрению в поджоге дома Елены Кольцовой, известной эко-активистки из столицы Урала.
Пожар произошел после того, как Елена в социальных сетях раскритиковала проект «Кедры России», назвав Алексея Калимулина непрофессионалом.
Обиженный мужчина в течение месяца угрожал женщине в смс-сообщениях, а затем, предположительно, поджег ее дом.
Елена Кольцова и ее экс-супруг сейчас живут в палатках, пишет Ural Mash.
Ранее в Свердловской области мужчина сжег дом своей тещи.