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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Залейте унитаз чесночным отваром всего на час: результат вас потрясет

Залейте унитаз чесночным отваром всего на час: результат вас потрясет

14 августа 2024, 10:08
Фото: tagilcity.ru
Для дезинфекции унитаза многие хозяйки применяют «зубодробительную» химию. Не нужно травить домочадцев и портить экологию. Ведь есть множество безопасных народных методов, которые позволят добиться идеальной чистоты.

О том, что сантехнику необходимо не просто мыть, но и дезинфицировать, знают все без исключения хозяйки. Какие только методы не используют россиянки для уничтожения опасных микробов! Кто-то льет в унитаз «Белизну», другие используют специальные гели, работать с которыми можно только в респираторе и перчатках. Пришло время отложить эти опасные средства в сторону. Эксперты канала «Советы для дома» рассказывают, как продезинфицировать унитаз с помощью чесночного отвара.

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Для качественной очистки унитаза достаточно всего четырех зубчиков чеснока, которые перед использование необходимо измельчить. Сделать это можно любым способом: просто тонко нарезать острым ножом либо натереть в терку.

Дальше нам потребуется пол литра воды. Налейте воду в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения. В кипящую воду добавьте нарезанный чеснок и прокипятите его 5 минут. Затем выключите газ, накройте кастрюлю крышкой и дайте чесночному раствору остыть, — советуют эксперты.

Раствор готов, и теперь его нужно процедить. Чесночную воду наливаем в унитаз и распределяем ершиком по всей поверхности. Дезинфекция займет несколько часов. В идеале необходимо оставить чесночный раствор на всю ночь. Утром вам останется лишь нажать на кнопку смыва и еще раз тщательно пройтись ершиком или губкой по фаянсу.

Такую процедуру нужно проводить регулярно, даже если унитаз внешне выглядит чистым.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Сантехника#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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