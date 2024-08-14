Залейте унитаз чесночным отваром всего на час: результат вас потрясет

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
О том, что сантехнику необходимо не просто мыть, но и дезинфицировать, знают все без исключения хозяйки. Какие только методы не используют россиянки для уничтожения опасных микробов! Кто-то льет в унитаз «Белизну», другие используют специальные гели, работать с которыми можно только в респираторе и перчатках. Пришло время отложить эти опасные средства в сторону. Эксперты канала «Советы для дома» рассказывают, как продезинфицировать унитаз с помощью чесночного отвара.
Для качественной очистки унитаза достаточно всего четырех зубчиков чеснока, которые перед использование необходимо измельчить. Сделать это можно любым способом: просто тонко нарезать острым ножом либо натереть в терку.
Дальше нам потребуется пол литра воды. Налейте воду в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения. В кипящую воду добавьте нарезанный чеснок и прокипятите его 5 минут. Затем выключите газ, накройте кастрюлю крышкой и дайте чесночному раствору остыть, — советуют эксперты.
Раствор готов, и теперь его нужно процедить. Чесночную воду наливаем в унитаз и распределяем ершиком по всей поверхности. Дезинфекция займет несколько часов. В идеале необходимо оставить чесночный раствор на всю ночь. Утром вам останется лишь нажать на кнопку смыва и еще раз тщательно пройтись ершиком или губкой по фаянсу.
Такую процедуру нужно проводить регулярно, даже если унитаз внешне выглядит чистым.
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