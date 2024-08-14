Залейте унитаз чесночным отваром всего на час: результат вас потрясет

О том, что сантехнику необходимо не просто мыть, но и дезинфицировать, знают все без исключения хозяйки. Какие только методы не используют россиянки для уничтожения опасных микробов! Кто-то льет в унитаз «Белизну», другие используют специальные гели, работать с которыми можно только в респираторе и перчатках. Пришло время отложить эти опасные средства в сторону. Эксперты канала «Советы для дома» рассказывают, как продезинфицировать унитаз с помощью чесночного отвара.