Застарелый засор со свистом улетит в канализацию: забытый лайфхак сантехников из СССР

Уж сколько раз сантехники твердили миру, что засоры легче предупредить, чем прочищать. Во-первых, в сливном отверстии на кухне должна стоять специальная сетка-ограничитель, которая не позволит крупным кусочкам пищи уйти в трубу. Во-вторых, периодически нужно устраивать трубам горячую «баню», выливая в раковину чайник кипятка. Но если беда все же случилась, пользоваться тросом вы не умеете, а вызвать специалиста нет возможности, попробуйте воспользоваться советом эксперта по домоводству, блогера Марины Жуковой.