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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Стало известно, как легко справиться с засором в раковине без троса и сантехника

Застарелый засор со свистом улетит в канализацию: забытый лайфхак сантехников из СССР

14 августа 2024, 14:42
Фото: 1MI

Стало известно, как легко справиться с засором в раковине без троса и сантехника

Если вода перестала уходить из раковины, значит труба забилась и где-то образовался засор. Если пробить его с помощью вантуза не получается, попробуйте использовать самодельный «крот».

Уж сколько раз сантехники твердили миру, что засоры легче предупредить, чем прочищать. Во-первых, в сливном отверстии на кухне должна стоять специальная сетка-ограничитель, которая не позволит крупным кусочкам пищи уйти в трубу. Во-вторых, периодически нужно устраивать трубам горячую «баню», выливая в раковину чайник кипятка. Но если беда все же случилась, пользоваться тросом вы не умеете, а вызвать специалиста нет возможности, попробуйте воспользоваться советом эксперта по домоводству, блогера Марины Жуковой.

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Она предлагает приготовить аналог «крота», специальной жидкости, которая растворяет засоры. Во времена СССР, к сожалению, это средство не всегда можно было найти на полках хозяйственных магазинов, поэтому советские сантехники нашли ему отличный аналог.

Для приготовления самодельного «крота» нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • пищевая сода — 3 столовые ложки;
  • 9-процентный уксус — полстакана.

Сначала в слив необходимо насыпать соду, а сверху залить ее уксусом. Сразу же начнется бурная реакция с образованием пены. Когда раствор уйдет вниз, закройте слив пробкой и оставьте на 20 минут. Затем включите горячую воду. Вы увидите, что она свободно сливается и не накапливается в раковине.

Сода и уксус отлично растворяют скопившийся на стенках жир и увеличивают просвет трубы. Мы спокойно обошлись без сложных манипуляций с металлическим тросом и убрали стойкий засор своими руками.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Кухня#Сантехник#Раковина#Дом и сад#КЦ
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