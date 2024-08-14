Застарелый засор со свистом улетит в канализацию: забытый лайфхак сантехников из СССР

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Уж сколько раз сантехники твердили миру, что засоры легче предупредить, чем прочищать. Во-первых, в сливном отверстии на кухне должна стоять специальная сетка-ограничитель, которая не позволит крупным кусочкам пищи уйти в трубу. Во-вторых, периодически нужно устраивать трубам горячую «баню», выливая в раковину чайник кипятка. Но если беда все же случилась, пользоваться тросом вы не умеете, а вызвать специалиста нет возможности, попробуйте воспользоваться советом эксперта по домоводству, блогера Марины Жуковой.
Она предлагает приготовить аналог «крота», специальной жидкости, которая растворяет засоры. Во времена СССР, к сожалению, это средство не всегда можно было найти на полках хозяйственных магазинов, поэтому советские сантехники нашли ему отличный аналог.
Для приготовления самодельного «крота» нам понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала в слив необходимо насыпать соду, а сверху залить ее уксусом. Сразу же начнется бурная реакция с образованием пены. Когда раствор уйдет вниз, закройте слив пробкой и оставьте на 20 минут. Затем включите горячую воду. Вы увидите, что она свободно сливается и не накапливается в раковине.
Сода и уксус отлично растворяют скопившийся на стенках жир и увеличивают просвет трубы. Мы спокойно обошлись без сложных манипуляций с металлическим тросом и убрали стойкий засор своими руками.
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