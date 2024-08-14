Женщина рассказала о приставаниях тренера из Екатеринбурга к ее дочери в Анапе

По словам женщины, ее дочка вместе с подругой пошла в магазин. По дороге они заметили мужчину, который за ними следил. Позднее у подруги заболел живот, и она зашла домой, а девочка решила подождать ее в подъезда, пишет «КП-Екатеринбург».