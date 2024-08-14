Женщина рассказала о приставаниях тренера из Екатеринбурга к ее дочери в Анапе

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По словам женщины, ее дочка вместе с подругой пошла в магазин. По дороге они заметили мужчину, который за ними следил. Позднее у подруги заболел живот, и она зашла домой, а девочка решила подождать ее в подъезда, пишет «КП-Екатеринбург».
Следом за ней зашел тренер. Вскоре в подъезд вышла вторая девочка и, увидев его, поздоровалась. Когда она спустилась ниже, заметила, что у него спущены штаны, и он занимается онанизмом.
Напомним, мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Также несколько лет назад его осудили за аналогичное преступление.