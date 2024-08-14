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Updated Сегодня, 10:33

Женщина рассказала о приставаниях тренера из Екатеринбурга к ее дочери в Анапе

Женщина рассказала о приставаниях тренера из Екатеринбурга к ее дочери в Анапе

14 августа 2024, 10:31
Фото: 1MI
Жительница Анапы рассказала о тренере из Екатеринбурга, который приставал к ее дочери 20 июля 2024 года.

По словам женщины, ее дочка вместе с подругой пошла в магазин. По дороге они заметили мужчину, который за ними следил. Позднее у подруги заболел живот, и она зашла домой, а девочка решила подождать ее в подъезда, пишет «КП-Екатеринбург».

Следом за ней зашел тренер. Вскоре в подъезд вышла вторая девочка и, увидев его, поздоровалась. Когда она спустилась ниже, заметила, что у него спущены штаны, и он занимается онанизмом.

Напомним, мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Также несколько лет назад его осудили за аналогичное преступление.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Тренер#Преступления#Анапа#18+#Екатеринбург#Домогательства#Приставания#Инцидент
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