Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за взрыва

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По словам очевидца, из-за взрыва в воздухе образовалось желтое облако, похожее на гриб, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Электричества не было некоторое время на квадрате улиц Индустрии, Избирателей, Восстания и Стахановской. Вскоре подача электроэнергии была возобновлена, рассказали в пресс-службе «Россети Урал».
Напомним, в селе Горноуральское под Нижним Тагилом из-за аварийного отключения электричества в домах пропала холодная вода. Специалисты вскоре устранили неполадки.