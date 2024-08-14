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Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за взрыва

Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за взрыва

14 августа 2024, 07:15
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге произошел взрыв около ТЦ «Омега». После этого местные жители остались без электричества. Происшествие случилось 14 августа 2024 года.

По словам очевидца, из-за взрыва в воздухе образовалось желтое облако, похожее на гриб, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Электричества не было некоторое время на квадрате улиц Индустрии, Избирателей, Восстания и Стахановской. Вскоре подача электроэнергии была возобновлена, рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Напомним, в селе Горноуральское под Нижним Тагилом из-за аварийного отключения электричества в домах пропала холодная вода. Специалисты вскоре устранили неполадки.

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