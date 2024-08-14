Жителям Нижнего Тагила разрешили не оплачивать проезд в автобусе

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Возможность безналичной оплаты появилась не во всех общественных транспортах города. Если в автобусе не работает данная система и не производится безналичная оплата, пассажир имеет право ехать бесплатно.
Если шофер потребовал отправить средства на его карточку, следует помнить, что это является незаконным. В этом случае следует записать номер автобуса, зафиксировать водителя и его требование, а затем обратиться в мэрию и Роспотребнадзор, рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, с 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле появились два новых автобуса на маршруте №117, который едет от Горноуральского поселка до вокзала.