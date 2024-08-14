Жителям Нижнего Тагила разрешили не оплачивать проезд в автобусе

Если шофер потребовал отправить средства на его карточку, следует помнить, что это является незаконным. В этом случае следует записать номер автобуса, зафиксировать водителя и его требование, а затем обратиться в мэрию и Роспотребнадзор, рассказали в пресс-службе мэрии.