tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Свердловской области с начала года утонул 51 человек

51 человек утонул в водоемах Свердловской области с начала 2024 года

15 августа 2024, 15:24
Фото: 1MI

В Свердловской области с начала года утонул 51 человек

В Свердловской области обнародована статистика по утопленникам с начала текущего года. Погиб 51 человек, в том числе семеро детей.

О происшествиях на воде рассказала пресс-служба ГУ МЧС региона.

Кроме того, было составлено 255 протоколов в отношении граждан за нарушение правил безопасного поведения на реках и озерах. Владельцы пяти маломерных судов лишились своих транспортных средств — их изъяли и отправили на штрафную стоянку.

С нарушителей взысканы штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей.

Ранее спасатель рассказал TagilCity.ru, как во время купания гибнут дети. По его словам, это происходит настолько быстро и бесшумно, что окружающие не успевают среагировать.

Также специалисты напомнили свердловчанам правила безопасного поведения у воды.

Читайте также:
19 человек в Свердловской области утонули за три недели5 человек утонуло на водоемах в Свердловской области за суткиВ Лесном пара на гидроцикле влетела в понтонный мост и чуть не утонула
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Статистика#Утонувшие#18+#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Сегодня, 09:45
Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
Сегодня, 07:44
Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста
Сегодня, 08:21
Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Сегодня, 11:51
Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области
Сегодня, 07:29
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21