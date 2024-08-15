51 человек утонул в водоемах Свердловской области с начала 2024 года

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
О происшествиях на воде рассказала пресс-служба ГУ МЧС региона.
Кроме того, было составлено 255 протоколов в отношении граждан за нарушение правил безопасного поведения на реках и озерах. Владельцы пяти маломерных судов лишились своих транспортных средств — их изъяли и отправили на штрафную стоянку.
С нарушителей взысканы штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей.
Ранее спасатель рассказал TagilCity.ru, как во время купания гибнут дети. По его словам, это происходит настолько быстро и бесшумно, что окружающие не успевают среагировать.
Также специалисты напомнили свердловчанам правила безопасного поведения у воды.