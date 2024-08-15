Бастрыкин поручил проконтролировать дело об отсутствии горячей воды в Полевском

В СМИ неоднократно писали о том, что в Полевском нет горячей воды. Ее отключили еще в мае. Теперь в этом вопросе будет разбираться Следственный комитет Свердловской области, а о результатах доложат Бастрыкину, сообщают в пресс-службе ведомства.