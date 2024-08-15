tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Бастрыкин поручил проконтролировать дело об отсутствии горячей воды в Полевском

Бастрыкин поручил проконтролировать дело об отсутствии горячей воды в Полевском

15 августа 2024, 07:04
Фото: СК России по Свердловской области
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, будет следить за ходом расследования дела об отсутствии горячей воды в Полевском.

В СМИ неоднократно писали о том, что в Полевском нет горячей воды. Ее отключили еще в мае. Теперь в этом вопросе будет разбираться Следственный комитет Свердловской области, а о результатах доложат Бастрыкину, сообщают в пресс-службе ведомства.

14 июня стало известно об ухудшении качества воды в реке Чусовой, из которой набирают воду для нужд Полевского. В воде повысилось содержание металлов. Администрации города и компании, занимающейся поставкой воды, выписали предупреждение. Качество воды должно было улучшиться, но этого не произошло.

Напомним, что с 16 по 18 августа жителям Первоуральска запретили пить воду из-под крана. Все из-за проведения дезинфекции водопроводных труб.

Бастрыкин заинтересовался делом о девочках в Екатеринбурге, которые сбили пешеходов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантовВ Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полицииСвердловскому МВД пригрозили массовыми увольнениями
#Вадим Бредников#Общество#Проверка#Полиция#Нарушение#Вода#Горячая вода#Контроль#Отключение воды#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Плот с буровой установкой замечен на Тагильском пруду
Сегодня, 04:29
В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость
Сегодня, 05:07
Жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы
Сегодня, 05:30
Стало известно, чьи жизни унесло страшное ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:19
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21