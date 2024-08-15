Бастрыкин поручил проконтролировать дело об отсутствии горячей воды в Полевском

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В СМИ неоднократно писали о том, что в Полевском нет горячей воды. Ее отключили еще в мае. Теперь в этом вопросе будет разбираться Следственный комитет Свердловской области, а о результатах доложат Бастрыкину, сообщают в пресс-службе ведомства.
14 июня стало известно об ухудшении качества воды в реке Чусовой, из которой набирают воду для нужд Полевского. В воде повысилось содержание металлов. Администрации города и компании, занимающейся поставкой воды, выписали предупреждение. Качество воды должно было улучшиться, но этого не произошло.
Напомним, что с 16 по 18 августа жителям Первоуральска запретили пить воду из-под крана. Все из-за проведения дезинфекции водопроводных труб.