Бегали от армии: в Екатеринбурге задержали пятерых мигрантов-уклонистов

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:03
Рейд прошел в четверг, 15 августа. Силовики посетили торговые точки в Чкаловском районе, где работали уклонисты, информирует прес-служба пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
Все мужчины ранее получили российское гражданство, но вставать на воинский учет не сочли нужным. Всего во время рейда задержали пятерых уклонистов.
Напомним, что 8 августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства для лиц, получивших российский паспорт, но «забывших» посетить военкомат.
С начала 2024 года из Свердловской области выслали около двух тысяч мигрантов.