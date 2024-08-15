tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Екатеринбурге поймали пятерых мигрантов-уклонистов

Бегали от армии: в Екатеринбурге задержали пятерых мигрантов-уклонистов

15 августа 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге поймали пятерых мигрантов-уклонистов

Силовики в Екатеринбурге провели рейд по выявлению мигрантов, которые не желают становиться на воинский учет.

Рейд прошел в четверг, 15 августа. Силовики посетили торговые точки в Чкаловском районе, где работали уклонисты, информирует прес-служба пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

Все мужчины ранее получили российское гражданство, но вставать на воинский учет не сочли нужным. Всего во время рейда задержали пятерых уклонистов.

Напомним, что 8 августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства для лиц, получивших российский паспорт, но «забывших» посетить военкомат.

С начала 2024 года из Свердловской области выслали около двух тысяч мигрантов.

Бастрыкин потребовал расследования: в Тагиле могли выдавать права мигрантам за взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигранты разбежались при виде силовиков в ЕкатеринбургеВ городе Свердловской области силовики накрыли мигрантское общежитиеНа крупном свердловском хлебозаводе силовики искали нелегальных мигрантов
#Дарья Бобровицкая#Общество#Мигранты#Силовики#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Воинский учет
Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Сегодня, 09:45
Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
Сегодня, 07:44
Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста
Сегодня, 08:21
Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Сегодня, 11:51
Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области
Сегодня, 07:29
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21