Депутаты в Екатеринбурге смогут отдавать часть своей зарплаты на помощь Курску

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В своем telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что к нему обратился и. о. губернатора Курской области с просьбой о помощи.
Теперь любой чиновник может попросить об удержании любой суммы из его зарплаты для помощи людям, которые пострадали от военных действий на территории Курской области.
Алексей Орлов уже попросил, чтобы из его зарплаты удержали деньги и перевели их на помощь курянам.
13 августа стало известно о 40 добровольцах, которые отправились в Курскую область с гуманитарной помощью. Для волонтеров такая поездка не первая, раньше они ездили на Донбасс с похожими миссиями. Предметы первой необходимости собирали при поддержке администраций и штаба «Мы вместе».