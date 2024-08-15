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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

Депутаты в Екатеринбурге смогут отдавать часть своей зарплаты на помощь Курску

Депутаты в Екатеринбурге смогут отдавать часть своей зарплаты на помощь Курску

15 августа 2024, 08:28
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга предложил чиновникам Свердловской области переводить часть зарплаты на помощь курянам.

В своем telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что к нему обратился и. о. губернатора Курской области с просьбой о помощи.

Теперь любой чиновник может попросить об удержании любой суммы из его зарплаты для помощи людям, которые пострадали от военных действий на территории Курской области.

Алексей Орлов уже попросил, чтобы из его зарплаты удержали деньги и перевели их на помощь курянам.

13 августа стало известно о 40 добровольцах, которые отправились в Курскую область с гуманитарной помощью. Для волонтеров такая поездка не первая, раньше они ездили на Донбасс с похожими миссиями. Предметы первой необходимости собирали при поддержке администраций и штаба «Мы вместе».

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