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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Девушке из Екатеринбурга отказываются возвращать деньги за билет на концерт

Девушке из Екатеринбурга отказываются возвращать деньги за билет на концерт

15 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
Девушке из Екатеринбурга отказываются возвращать деньги за билет на несостоявшийся из-за трагедии в «Крокусе» концерт.

Екатерина уже полгода не может вернуть деньги за концерт Анны Лорак, передает Е1.ru.

Из-за трагедии в «Крокус Сити Холл» концерт перенесли на новую дату и площадку. В своих социальных сетях певица указала данные для обмена билетов, но о возврате речи не шло.

Девушка пыталась оформить возврат, писала письма в «Moscow Show», после принятия заявления следовало только игнорирование. Как выяснилось, девушка не единственная, кто не может вернуть деньги за концерт. И если билет Екатерины стоит 15 тысяч рублей, то у других поклонников сумма превышает 50 тысяч.

Обращение в Роспотребнадзор не помогло. Там попросили приехать и написать обращение лично.

12 августа стало известно, что на Дне строителя в Екатеринбурге лидер группы «Дискотека Авария» устроил драку и сломал гитару.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Деньги#Концерт#Роспотребнадзор#Билеты#Екатеринбург#Крокус Сити Холл
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