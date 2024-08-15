Девушке из Екатеринбурга отказываются возвращать деньги за билет на концерт

Девушка пыталась оформить возврат, писала письма в «Moscow Show», после принятия заявления следовало только игнорирование. Как выяснилось, девушка не единственная, кто не может вернуть деньги за концерт. И если билет Екатерины стоит 15 тысяч рублей, то у других поклонников сумма превышает 50 тысяч.