Девушке из Екатеринбурга отказываются возвращать деньги за билет на концерт

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Екатерина уже полгода не может вернуть деньги за концерт Анны Лорак, передает Е1.ru.
Из-за трагедии в «Крокус Сити Холл» концерт перенесли на новую дату и площадку. В своих социальных сетях певица указала данные для обмена билетов, но о возврате речи не шло.
Девушка пыталась оформить возврат, писала письма в «Moscow Show», после принятия заявления следовало только игнорирование. Как выяснилось, девушка не единственная, кто не может вернуть деньги за концерт. И если билет Екатерины стоит 15 тысяч рублей, то у других поклонников сумма превышает 50 тысяч.
Обращение в Роспотребнадзор не помогло. Там попросили приехать и написать обращение лично.
12 августа стало известно, что на Дне строителя в Екатеринбурге лидер группы «Дискотека Авария» устроил драку и сломал гитару.