Екатеринбургские и московские медики восстановили череп бойцу СВО после ранения

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Екатеринбуржец Виктор Баутин и его брат-близнец Семен — детдомовцы, их мать лишена родительских прав. После выпуска из госучреждения, они долго не могли найти жилье, затем нашли работу и сняли квартиру. В 2022 году Виктор отправился в зону СВО, где и был тяжело ранен. Историю братьев рассказывает Е1.
Виктору в зоне боевых действий осколком снесло часть черепа, он попал в военный госпиталь. Прогнозы врачей были неутешительны: они считали, что Виктор, даже если выживет, останется глубоким инвалидом. Однако мужчина вопреки всем предсказаниям пошел на поправку. У него начали восстанавливаться движения, интеллект также оказался сохранен.
Об истории двух братьев-близнецов узнали меценаты, которые купили им квартиру в Верхней Пышме. Свердловские врачи провели Виктору восстановительные операции — сначала на головном мозге, а потом и на черепе. Пластину для восстановления костей сделали московские специалисты с помощью 3D-снимка. Брат Виктора Семен все это время был рядом и даже освоил профессию сиделки, получив соответствующий диплом.
Сейчас Виктор идет на поправку, но пока не может ходить. Ноги у него отказали после длительного нахождения в одной позе. Однако он твердо намерен пройти реабилитацию и встать на ноги.
После выздоровления оба брата мечтают работать вместе волонтерами и помогать людям.
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