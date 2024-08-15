Екатеринбургские и московские медики восстановили череп бойцу СВО после ранения

Об истории двух братьев-близнецов узнали меценаты, которые купили им квартиру в Верхней Пышме. Свердловские врачи провели Виктору восстановительные операции — сначала на головном мозге, а потом и на черепе. Пластину для восстановления костей сделали московские специалисты с помощью 3D-снимка. Брат Виктора Семен все это время был рядом и даже освоил профессию сиделки, получив соответствующий диплом.