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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Медики восстановили кости черепа бойцу СВО из Свердловской области после ранения

Екатеринбургские и московские медики восстановили череп бойцу СВО после ранения

15 августа 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney

Медики восстановили кости черепа бойцу СВО из Свердловской области после ранения

Уроженец Екатеринбурга Виктор Баутин получил тяжелое ранение в зоне СВО и фактически лишился части черепа. Благодаря усилиям медиков и собственному упорству, сегодня он идет на поправку.

Екатеринбуржец Виктор Баутин и его брат-близнец Семен — детдомовцы, их мать лишена родительских прав. После выпуска из госучреждения, они долго не могли найти жилье, затем нашли работу и сняли квартиру. В 2022 году Виктор отправился в зону СВО, где и был тяжело ранен. Историю братьев рассказывает Е1.

Виктору в зоне боевых действий осколком снесло часть черепа, он попал в военный госпиталь. Прогнозы врачей были неутешительны: они считали, что Виктор, даже если выживет, останется глубоким инвалидом. Однако мужчина вопреки всем предсказаниям пошел на поправку. У него начали восстанавливаться движения, интеллект также оказался сохранен.

Об истории двух братьев-близнецов узнали меценаты, которые купили им квартиру в Верхней Пышме. Свердловские врачи провели Виктору восстановительные операции — сначала на головном мозге, а потом и на черепе. Пластину для восстановления костей сделали московские специалисты с помощью 3D-снимка. Брат Виктора Семен все это время был рядом и даже освоил профессию сиделки, получив соответствующий диплом.

Сейчас Виктор идет на поправку, но пока не может ходить. Ноги у него отказали после длительного нахождения в одной позе. Однако он твердо намерен пройти реабилитацию и встать на ноги.

После выздоровления оба брата мечтают работать вместе волонтерами и помогать людям.

Ранее в Артемовском токарь одного из местных предприятий попал в больницу из-за производственной травмы глаза.

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