Эксперты рассказали, каких специалистов остро не хватает в Свердловской области

За первое полугодие 2024 года больше всего вакансий было на должность менеджера по продажам (более 27 тысяч). На 2-м месте по востребованности оказались продавцы (почти 20 тысяч вакансий). Замыкают тройку лидеров водители (14,5 тысячи вакансий).