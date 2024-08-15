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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

Эксперты рассказали, каких специалистов остро не хватает в Свердловской области

Эксперты рассказали, каких специалистов остро не хватает в Свердловской области

15 августа 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты рассказали, каких специалистов остро не хватает в Свердловской области и сколько им готовы заплатить.

В настоящее время в Свердловской области отмечается острая нехватка специалистов практически во всех сферах.

За первое полугодие 2024 года больше всего вакансий было на должность менеджера по продажам (более 27 тысяч). На 2-м месте по востребованности оказались продавцы (почти 20 тысяч вакансий). Замыкают тройку лидеров водители (14,5 тысячи вакансий).

Также остро не хватает бухгалтеров и операторов call-центра, рассказывают эксперты сервиса HH.RU.

Самая высокая заработная плата среди специалистов, которых сейчас остро не хватает, составляет 163 тысячи рублей. Такие деньги предлагают за работу фрезеровщикам, токарям и шлифовщикам.

Меньше всего предлагают зарплату продавцам — 43 000, а также дворникам — 30 000 рублей.

Напомним, вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Зарплата#Вакансии#Екатеринбург
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