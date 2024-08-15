Эксперты рассказали, каких специалистов остро не хватает в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В настоящее время в Свердловской области отмечается острая нехватка специалистов практически во всех сферах.
За первое полугодие 2024 года больше всего вакансий было на должность менеджера по продажам (более 27 тысяч). На 2-м месте по востребованности оказались продавцы (почти 20 тысяч вакансий). Замыкают тройку лидеров водители (14,5 тысячи вакансий).
Также остро не хватает бухгалтеров и операторов call-центра, рассказывают эксперты сервиса HH.RU.
Самая высокая заработная плата среди специалистов, которых сейчас остро не хватает, составляет 163 тысячи рублей. Такие деньги предлагают за работу фрезеровщикам, токарям и шлифовщикам.
Меньше всего предлагают зарплату продавцам — 43 000, а также дворникам — 30 000 рублей.
Напомним, вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области.