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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Копайте, не ждите: эксперт рассказал, как спасать урожай картошки при затяжных дождях

Копайте, не ждите: эксперт рассказал, как спасать урожай картошки при затяжных дождях

15 августа 2024, 13:07
Фото: tagilcity.ru
Август во многих российских регионах выдался дождливым. Дачники тревожатся: что делать с урожаем картошки? Клубни еще не дозрели, но и оставлять в земле их опасно.

Считается, что картошку нужно выкапывать после 25 августа. К этому времени она дозревает, кожура у нее грубеет, а значит клубни будут храниться долго, не сгниют и не начнут прорастать раньше срока. Но если непрерывно льют дожди, не медлите. Картошку лучше выкопать, иначе она сгниет прямо в земле. Профессиональный агроном Алексей Володихин дал советы, как быстро подготовиться к уборке картофеля, если назрела такая необходимость.

Совет 1. Рыхлите междурядья

Рыхление междурядий — это лишний труд и многие дачники им пренебрегают. Очень зря! Оно полезно для любых растений в любое время, но для картофеля в августе этот агротехнический прием имеет особое значение, — говорит Алексей Володихин.

Все дело в том, что из-за дождей и полива на земле образуется жесткая корка, которая не пропускает воздух к корням растения и клубням. Прорыхлив почву, вы дадите доступ кислорода к корнеплодам, в результате кожица на них будет огрубевать намного быстрее. А толстая кожура — это залог успешного хранения урожая.

Прорыхлить междурядья нужно примерно за неделю до предполагаемой даты копки, которую нужно назначить на относительно сухой день.

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Совет 2. Не стряхивайте землю

Если земля, в которой находилась картошка, очень влажная, то извлеченные на свет клубни будут покрыты слоем земли. Счищать ее ни в коем случае нельзя: вы просто удалите тонкую кожицу вместе с грунтом. И такую картошку нужно будет съедать в первые же дни, храниться она не будет.

Сначала корнеплоды необходимо просушить: для этого оставьте их в хорошо проветриваемом помещении, но не на солнце, которое губительно для плодов. После этого осторожно стряхните сухую землю с картошки.

Совет 3. Дайте время на дозревание

Экстренно выкопанную картошку нужно отправить на искусственное дозревание. Для этого на две-три недели оставьте урожай в прохладном, хорошо проветриваемом и затемненном помещении. В таких условиях на клубнях начнет образовываться грубая кожура, а это то, что нам нужно.

Совет 4. Тщательно переберите картошку

После того, как картошка дозрела, тщательно разберите клубни. Отсейте и выкиньте гнилые, разрезанные или пораженные фитофторой корнеплоды. На постоянное хранение должна отправиться только здоровая картошка без пятен и признаков болезни.

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