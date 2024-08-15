Копайте, не ждите: эксперт рассказал, как спасать урожай картошки при затяжных дождях

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Считается, что картошку нужно выкапывать после 25 августа. К этому времени она дозревает, кожура у нее грубеет, а значит клубни будут храниться долго, не сгниют и не начнут прорастать раньше срока. Но если непрерывно льют дожди, не медлите. Картошку лучше выкопать, иначе она сгниет прямо в земле. Профессиональный агроном Алексей Володихин дал советы, как быстро подготовиться к уборке картофеля, если назрела такая необходимость.
Рыхление междурядий — это лишний труд и многие дачники им пренебрегают. Очень зря! Оно полезно для любых растений в любое время, но для картофеля в августе этот агротехнический прием имеет особое значение, — говорит Алексей Володихин.
Все дело в том, что из-за дождей и полива на земле образуется жесткая корка, которая не пропускает воздух к корням растения и клубням. Прорыхлив почву, вы дадите доступ кислорода к корнеплодам, в результате кожица на них будет огрубевать намного быстрее. А толстая кожура — это залог успешного хранения урожая.
Прорыхлить междурядья нужно примерно за неделю до предполагаемой даты копки, которую нужно назначить на относительно сухой день.
Если земля, в которой находилась картошка, очень влажная, то извлеченные на свет клубни будут покрыты слоем земли. Счищать ее ни в коем случае нельзя: вы просто удалите тонкую кожицу вместе с грунтом. И такую картошку нужно будет съедать в первые же дни, храниться она не будет.
Сначала корнеплоды необходимо просушить: для этого оставьте их в хорошо проветриваемом помещении, но не на солнце, которое губительно для плодов. После этого осторожно стряхните сухую землю с картошки.
Экстренно выкопанную картошку нужно отправить на искусственное дозревание. Для этого на две-три недели оставьте урожай в прохладном, хорошо проветриваемом и затемненном помещении. В таких условиях на клубнях начнет образовываться грубая кожура, а это то, что нам нужно.
После того, как картошка дозрела, тщательно разберите клубни. Отсейте и выкиньте гнилые, разрезанные или пораженные фитофторой корнеплоды. На постоянное хранение должна отправиться только здоровая картошка без пятен и признаков болезни.
Ранее эксперты подсказали способ, как подготовить погреб к хранению урожая.