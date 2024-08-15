Копайте, не ждите: эксперт рассказал, как спасать урожай картошки при затяжных дождях

Считается, что картошку нужно выкапывать после 25 августа. К этому времени она дозревает, кожура у нее грубеет, а значит клубни будут храниться долго, не сгниют и не начнут прорастать раньше срока. Но если непрерывно льют дожди, не медлите. Картошку лучше выкопать, иначе она сгниет прямо в земле. Профессиональный агроном Алексей Володихин дал советы, как быстро подготовиться к уборке картофеля, если назрела такая необходимость.