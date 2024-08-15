Молния не будет скользить и заедать: вот как починить непослушную застежку

Ну, а третий способ — натереть молнию восковой свечей. Воск также обеспечит гладкое скольжение. Но перед тем, как браться за свечку, убедитесь, что она действительно восковая. Парафин для этой цели не подойдет, а только усугубит ситуацию. Например, он может так застынуть на морозе, что вы не сможете сдвинуть застежку ни вверх, ни вниз.