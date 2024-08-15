Молния не будет скользить и заедать: вот как починить непослушную застежку

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Есть несколько признаков, говорящих о том, что молния вот-вот сломается. Например, она начинает то и дело расходиться. На первых порах ситуацию можно решить, поджав «собачку», но чем дальше, тем хуже становится ситуация. И тогда приходится менять движок.
Вторая ситуация связана с тем, что молния начинает заедать и пробуксовывать. Если же ее при этом сильно дернуть, то она может попросту слететь. Сегодня мы расскажем, как справиться с заедающей застежкой. Опытом делятся эксперты портала «Белновости».
Попробуем смазать ее разными средствами. Во-первых, для этой цели можно воспользоваться вазелином. Раньше это средство было в каждой домашней аптечке. Сегодня о нем незаслуженно забыли, однако в аптеках вазелин по-прежнему продается. Аккуратно обработайте молнию по всей длине, стараясь равномерно смазать все зубчики, а затем застегните молнию. Движок будет скользить легко и гладко, нигде не застревая.
Второе средство — обычное растительное масло. Использовать его нужно очень осторожно, так как жидкое масло течет и может испачкать одежду. Для смазывания можно взять ватную палочку и осторожно обработать молнию, стараясь не задеть ткань.
Ну, а третий способ — натереть молнию восковой свечей. Воск также обеспечит гладкое скольжение. Но перед тем, как браться за свечку, убедитесь, что она действительно восковая. Парафин для этой цели не подойдет, а только усугубит ситуацию. Например, он может так застынуть на морозе, что вы не сможете сдвинуть застежку ни вверх, ни вниз.
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