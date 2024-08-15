Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Мужчина в возрасте 58-ми лет пропал накануне, 14 августа, в поселке Левиха.
Он был одет в темно-зеленую камуфляжную одежду. На ногах были резиновые сапоги.
Пропавший среднего телосложения, ростом 164 сантиметра. Волосы седые, а глаза серые.
Если кто-либо располагает информацией о пропавшем, необходимо сообщить в полицию, сообщает поисковой отряд «Прорыв».
Напомним, поиски пропавшей два дня назад женщины в Свердловской области продолжаются.