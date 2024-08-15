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Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области

Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области

15 августа 2024, 07:29
Фото: 1MI
В Невьянском районе Свердловской области пропал Конев Николай Агафонович.

Мужчина в возрасте 58-ми лет пропал накануне, 14 августа, в поселке Левиха.
Он был одет в темно-зеленую камуфляжную одежду. На ногах были резиновые сапоги.

Пропавший среднего телосложения, ростом 164 сантиметра. Волосы седые, а глаза серые.

фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская областьфото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область
фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область

Если кто-либо располагает информацией о пропавшем, необходимо сообщить в полицию, сообщает поисковой отряд «Прорыв».

Напомним, поиски пропавшей два дня назад женщины в Свердловской области продолжаются.

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