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Published Сегодня, 14:43

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Updated Сегодня, 14:45

В Екатеринбурге нашли труп, который лежал посреди улицы

На юго-западе Екатеринбурга обнаружен лежащее посреди улицы тело

15 августа 2024, 14:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашли труп, который лежал посреди улицы

В Екатеринбурге обнаружено тело неизвестного. Оно лежало прямо на улице в юго-западном районе.

Труп неизвестного обнаружили прохожие вечером в четверг, 15 августа. Тело лежало на улице Денисова-Уральского — это юго-запад города. О находке сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело накрыли. Личность погибшего пока не установлена.

Как сообщил источник Ura.ru в СУ СК РФ, смерть неизвестного не была криминальной.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили тело студента, который пропал три месяца назад.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Тело#СК РФ#Правоохранители#18+#Екатеринбург
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