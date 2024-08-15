На юго-западе Екатеринбурга обнаружен лежащее посреди улицы тело

Ранее в Екатеринбурге обнаружили тело студента, который пропал три месяца назад.

Как сообщил источник Ura.ru в СУ СК РФ, смерть неизвестного не была криминальной.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело накрыли. Личность погибшего пока не установлена.

Труп неизвестного обнаружили прохожие вечером в четверг, 15 августа. Тело лежало на улице Денисова-Уральского — это юго-запад города. О находке сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

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