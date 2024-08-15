tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

На железных дорогах Свердловской области погибло 15 человек с начала года

На железных дорогах Свердловской области погибло 15 человек с начала года

15 августа 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
На железных дорогах Свердловской области произошло 22 инцидента, 15 человек погибли с начала 2024 года.

Всего в УрФО произошло 65 аварий на железной дороге с участием людей в 2024 году. Из них 42 со смертельным исходом. На Свердловскую область пришлось 22 инцидента и 15 смертей. Чаще всего травмирование и смерти происходят из-за невнимательности и нарушений техники безопасности, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.

Последнее происшествие на железной дороге было 14 августа. Пенсионерка пыталась перебежать ж/д пути, но не успела. Машинист не успел затормозить. Транспортные полицейские проводят проверку.

Напомним, что 30 июля сотрудники ФСБ задержали группу из 8 подростков. Они пытались поджечь локомотив в Первоуральске. Следователи считают, что ребята готовили теракт под руководством Украины.

Пьяного пассажира поезда сняли в Екатеринбурге за дебош
Узнать подробнее
Читайте также:
Новую школу в Екатеринбурге откроет министр МЧСВ Екатеринбурге компания выплатит 300 тысяч рублей за отказ вернуть смартфонВ Свердловской области подняли прожиточный минимум
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Транспорт#Свердловская область#Полиция#Железная дорога#Пострадавшие#Жд#Екатеринбург#Авария#Транспортная полиция#Инцидент#Аварии
Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Сегодня, 09:45
Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
Сегодня, 07:44
Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста
Сегодня, 08:21
Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Сегодня, 11:51
Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области
Сегодня, 07:29
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21