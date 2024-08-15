На железных дорогах Свердловской области погибло 15 человек с начала года

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Всего в УрФО произошло 65 аварий на железной дороге с участием людей в 2024 году. Из них 42 со смертельным исходом. На Свердловскую область пришлось 22 инцидента и 15 смертей. Чаще всего травмирование и смерти происходят из-за невнимательности и нарушений техники безопасности, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.
Последнее происшествие на железной дороге было 14 августа. Пенсионерка пыталась перебежать ж/д пути, но не успела. Машинист не успел затормозить. Транспортные полицейские проводят проверку.
Напомним, что 30 июля сотрудники ФСБ задержали группу из 8 подростков. Они пытались поджечь локомотив в Первоуральске. Следователи считают, что ребята готовили теракт под руководством Украины.