На железных дорогах Свердловской области погибло 15 человек с начала года

Всего в УрФО произошло 65 аварий на железной дороге с участием людей в 2024 году. Из них 42 со смертельным исходом. На Свердловскую область пришлось 22 инцидента и 15 смертей. Чаще всего травмирование и смерти происходят из-за невнимательности и нарушений техники безопасности, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.