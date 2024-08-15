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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:30

В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета

Найдено тело студента, пропавшего три месяца назад в Екатеринбурге

15 августа 2024, 11:28
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета

В Екатеринбурге нашли тело молодого человека, пропавшего несколько месяцев тому назад.

Тело Ивана Бурдина нашли в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. 23-летний студент любил там гулять.

Еще весной студент пропал и был объявлен в федеральный розыск. Он исчез в день, когда отменили пары и он хотел вернуться домой. Но так и не пришел.

В парке его тогда искали, но не нашли. В пресс-службе свердловского СКР причину смерти не называют.

Напомним, тела двух пропавших детей и женщины на реке в ХМАО нашли в перевернутой лодке.

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