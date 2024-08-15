Найдено тело студента, пропавшего три месяца назад в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Тело Ивана Бурдина нашли в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. 23-летний студент любил там гулять.
Еще весной студент пропал и был объявлен в федеральный розыск. Он исчез в день, когда отменили пары и он хотел вернуться домой. Но так и не пришел.
В парке его тогда искали, но не нашли. В пресс-службе свердловского СКР причину смерти не называют.
Напомним, тела двух пропавших детей и женщины на реке в ХМАО нашли в перевернутой лодке.