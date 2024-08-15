Не махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стирке

Уксус — это натуральный смягчитель для ткани. Кроме того, он помогает осветлить застиранные вещи за счет того, что кислота растворяет частицы щелочных моющих средств. После использования уксуса вещи опять становятся яркими, а неприятный серый оттенок исчезает. Однако его следует с осторожностью применять на тканях с нестойким окрашиванием.