Не махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стирке

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Такая неприятность может произойти не только с дешевыми текстильными изделиями, но и дорогими махровыми тканями. Все дело — в неправильном уходе. Возможно, полотенца постоянно пересушиваются. Либо при стирке используется дешевый порошок. Эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома» рассказали, как вернуть махровым полотенцам былую мягкость и пушистость.
Во-первых, для стирки махровых изделий рекомендуется использоваться не порошок, а гель для стирки, который мягче воздействует на ткань и не «забивает» волокна. К тому же гель легче выполаскивается.
Во-вторых, в барабан стиральной машины нужно добавить один секретный ингредиент.
Добавьте две столовые ложки девятипроцентного уксуса в барабан для удаления неприятного запаха и мягкости, — советуют эксперты по домоводству.
Уксус — это натуральный смягчитель для ткани. Кроме того, он помогает осветлить застиранные вещи за счет того, что кислота растворяет частицы щелочных моющих средств. После использования уксуса вещи опять становятся яркими, а неприятный серый оттенок исчезает. Однако его следует с осторожностью применять на тканях с нестойким окрашиванием.
Третий важный момент — добавить специальный кондиционер при полоскании. Стирать нужно в достаточно горячей воде — выбирайте режим «60 градусов». После одной-двух стирок в таком режиме полотенца снова станут мягкими и пушистыми.
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