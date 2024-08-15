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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Не махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стирке

Не махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стирке

15 августа 2024, 08:18
Фото: tagilcity.ru
Новые махровые полотенца приятны на ощупь и хорошо впитывают воду. Однако уже после нескольких стирок они становятся твердыми, жесткими и неприятными. Вернуть мягкость поможет пахучая жидкость, которая точно есть на вашей кухне.

Такая неприятность может произойти не только с дешевыми текстильными изделиями, но и дорогими махровыми тканями. Все дело — в неправильном уходе. Возможно, полотенца постоянно пересушиваются. Либо при стирке используется дешевый порошок. Эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома» рассказали, как вернуть махровым полотенцам былую мягкость и пушистость.

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Во-первых, для стирки махровых изделий рекомендуется использоваться не порошок, а гель для стирки, который мягче воздействует на ткань и не «забивает» волокна. К тому же гель легче выполаскивается.

Во-вторых, в барабан стиральной машины нужно добавить один секретный ингредиент.

Добавьте две столовые ложки девятипроцентного уксуса в барабан для удаления неприятного запаха и мягкости, — советуют эксперты по домоводству.

Уксус — это натуральный смягчитель для ткани. Кроме того, он помогает осветлить застиранные вещи за счет того, что кислота растворяет частицы щелочных моющих средств. После использования уксуса вещи опять становятся яркими, а неприятный серый оттенок исчезает. Однако его следует с осторожностью применять на тканях с нестойким окрашиванием.

Третий важный момент — добавить специальный кондиционер при полоскании. Стирать нужно в достаточно горячей воде — выбирайте режим «60 градусов». После одной-двух стирок в таком режиме полотенца снова станут мягкими и пушистыми.

Ранее эксперты дали полезные советы, как своими руками приготовить чистящее средство на основе трех компонентов.

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