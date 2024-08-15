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Новую школу в Екатеринбурге откроет министр МЧС

Новую школу в Екатеринбурге откроет министр МЧС

15 августа 2024, 09:54
Фото: МЧС России
Новую школу в районе Уктуса в Екатеринбурге откроет министр МЧС.

Строительство школы №300 на Уктусе в Екатеринбурге планируют закончить к новому учебному году. Школа сможет принять 1,5 тысячи учеников. На ее открытие прилетит министр МЧС Александр Куренков, сообщает «Московский комсомолец Екатеринбург».

Визит министра связан с внедрением в учебный процесс новой программы «Основы безопасности и защиты родины».

На июнь месяц готовность школы составила 90%. Образовательное учреждение станет не только местом для учебы, но и местом притяжения местных жителей. Вокруг школы и внутри нее создадут обширную спортивную и культурную инфраструктуру.

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#Вадим Бредников#Общество#Спорт#Культура#Дети#Свердловская область#Строительство#Школа#Открытие#Ученики#Екатеринбург#МЧС#Открытие школы
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