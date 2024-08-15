Новую школу в Екатеринбурге откроет министр МЧС

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Строительство школы №300 на Уктусе в Екатеринбурге планируют закончить к новому учебному году. Школа сможет принять 1,5 тысячи учеников. На ее открытие прилетит министр МЧС Александр Куренков, сообщает «Московский комсомолец Екатеринбург».
Визит министра связан с внедрением в учебный процесс новой программы «Основы безопасности и защиты родины».
На июнь месяц готовность школы составила 90%. Образовательное учреждение станет не только местом для учебы, но и местом притяжения местных жителей. Вокруг школы и внутри нее создадут обширную спортивную и культурную инфраструктуру.