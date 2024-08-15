«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке

В конце января 2024 года детский сад №192 закрыли на ремонт. Как поясняли в управлении образования, в здании производился ремонт системы теплоснабжения и канализации. Вместе с этим специалисты проводили осмотр здания, на котором жители Вагонки обнаружили изменения на фасаде. Сотрудники садика не в курсе производимого ремонта. Им только известно, что в течение долгого времени никаких видимых работ не было.