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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Нижнем Тагиле закрытый с зимы детский сад ждет капремонта

«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке

15 августа 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле закрытый с зимы детский сад ждет капремонта

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила, которые водили детей в д/сад №192, не скрывают своего возмущения по поводу закрытия учреждения. Ранее его работу обещали возобновить в сентябре, однако сейчас говорят о капремонте здания. Причиной, по заявлению главы города, стала аварийная ситуация.

Закрыли на ремонт в начале года

В конце января 2024 года детский сад №192 закрыли на ремонт. Как поясняли в управлении образования, в здании производился ремонт системы теплоснабжения и канализации. Вместе с этим специалисты проводили осмотр здания, на котором жители Вагонки обнаружили изменения на фасаде. Сотрудники садика не в курсе производимого ремонта. Им только известно, что в течение долгого времени никаких видимых работ не было.

Ремонтные работы, насколько известно, были произведены только с трубами. В плане ремонта здания была проведена проверка, но нам, соответственно, ничего не предоставили, сказали, что все нормально. Но внутри здания никакого ремонта не делается, только косметический, — поделилась с корреспондентом TagilCity.ru сотрудница детского сада.
Фото: tagilcity.ru

Появилась необходимость в капитальном ремонте

Спустя полгода детский стало известно, что сад №192, который был построен в 2015 году, теперь решено закрыть на капитальный ремонт, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила. Теперь требуется время на составление всей необходимой документации.

После того как специалисты сделают проектно-сметную документацию, приступят и к самим работам. Деньги уже выделили. Затем дети и сотрудники обязательно вернутся обратно в стены садика, - пояснили в управлении образования.

Свое недовольство по этому поводу высказывают и другие жители Вагонки. Так, один из жителей Алтайского микрорайона пожаловался на ситуацию главе города Владиславу Пинаеву.

Почему родители вынуждены водить детей далеко от дома? За 7 месяцев не начат ремонт, ни одна техника не въезжала на территорию детского сада. Сад построен по федеральной программе, значит жаловаться нужно тоже на федеральном уровне? Столько людей страдает — и сотрудники и родители, а главное дети! — пишет Лев.
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Дети ходят в другие детсады

Действительно, детские группы были расформированы. Родители с момента закрытия и по настоящее время вынуждены водить малышей в другие учреждения, хотя для многих это стало не очень удобным вариантом.

Сначала говорили: «Потерпите до сентября», все терпели, ходили в разные садики, педагогов тоже распределили, куда придется. Сейчас мы перевелись насовсем в другой садик, там замечательно, но он на другом конце микрорайона, без машины летом 10 минут минимум, а зимой это уже вообще не просто, прошлый садик был под окнами, можно сказать, у подъезда, — делится с редакцией TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона Евгения.

В управлении образования поясняют, что в детских садах, которые были предложены воспитанникам д/с №192 в качестве альтернативы, есть все необходимое для пребывания — современное оборудование и игрушки. Тем не менее, в ряде таких детсадов, к примеру, в «новые» группы были переделаны спортзалы.

В нашем садике, куда теперь водим своего ребенка, места оборудовали в спортзале — кровати, столы, но теперь во всем учреждении нет спортзала. Наш садик от этого страдает. Как так получается, что строят садики на 200 мест, а теперь обратно всех распихивают? — делится с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Алла.
Фото: tagilcity.ru
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Сотрудники волнуются о нехватке рабочих мест

Сотрудники тоже находятся в напряжении, по словам собеседницы редакции, некоторым работникам не хватает мест в альтернативных садиках. Омрачается это еще и тем, что дата открытия сада №192 — не определена.

В сентябре нас не откроют и когда откроют, вообще непонятно. Сейчас воспитателям дают на подпись бумагу о том, что они закрепляются за теми детскими садами, где работают. Но не во всех есть для наших воспитателей и детей места. Многие не согласны так работать, но руководство выше на совещании сказало, что раз воспитатели не жаловались и родители не жаловались, значит всех все устраивало, — рассказала редакции сотрудница детсада №192.

Согласно информации управления образования, все сотрудники учреждения обеспечены рабочими местами по своим должностям.

Также при желании сотрудник может написать заявление на перевод в другой детский сад объединения «Детство», — заявляют в управлении образования.
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Все объясняется аварийной ситуацией

По заявлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, работа по детскому саду №192 ведется. Причиной закрытия стала аварийная ситуация. Мэр разделяет переживания горожан по поводу временного неудобства, но просит отнестись к этому с пониманием.

Работа ведется. Аварийные ситуации могут происходить в любое время, это не зависит от нас, от работы администрации. Чтобы приступить к ремонту детского сада, нужно сначала подготовить проект, а затем получить одобрение государственной экспертизы. Затем будет определена стоимость и объемы финансирования, которые необходимо предусмотреть в бюджете. Не согласился бы с тем, что кто-то остался без работы: всем предложены новые места в других детсадах, дети распределены. Мы сегодня предпринимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки выполнить ремонт детсада, чтобы после этого возвратить всех на свои рабочие места и вернуть детей, — отметил мэр во время прямого эфира 14 августа.
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