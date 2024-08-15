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Плот с буровой установкой замечен на Тагильском пруду

Плот с буровой установкой замечен на Тагильском пруду

15 августа 2024, 04:29
Фото: «Все Новости»
Понтон с буровой установкой заметили жители Нижнего Тагила на городском пруду. Специалисты второй день проводят инженерно-геологические изыскания, чтобы затем создать проект реконструкции плотины, расположенной на улице Челюскинцев.

Буровая установка стоит на плоту. Она не подходит вплотную к плотине, а работает на небольшом расстоянии, сообщают «Все Новости».

Работы проводятся компанией «Уралкомплект-Наука». Специалистам предстоит провести и другие работы. После этого они будут создавать проект. На сегодняшний день известно, что проведены археологические раскопки. Установлено, что препятствия для проведения работ отсутствуют.

Напомним, в 2021 году была проведена оценка состояния моста на улице Челюскинцев. В результате было рекомендовано провести реконструкцию. Стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей. На время проведения реконструкции в Нижнем Тагиле планируется построить временный мост.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Город#Плотина#Работы#Екатеринбург#Челюскинцев#Специалист#Изыскания
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