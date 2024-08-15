Плот с буровой установкой замечен на Тагильском пруду

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Буровая установка стоит на плоту. Она не подходит вплотную к плотине, а работает на небольшом расстоянии, сообщают «Все Новости».
Работы проводятся компанией «Уралкомплект-Наука». Специалистам предстоит провести и другие работы. После этого они будут создавать проект. На сегодняшний день известно, что проведены археологические раскопки. Установлено, что препятствия для проведения работ отсутствуют.
Напомним, в 2021 году была проведена оценка состояния моста на улице Челюскинцев. В результате было рекомендовано провести реконструкцию. Стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей. На время проведения реконструкции в Нижнем Тагиле планируется построить временный мост.