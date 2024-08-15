tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

РЭО: В Свердловской области запущен мусоросортировочный комплекс на 185 тыс. тонн

РЭО: В Свердловской области запущен мусоросортировочный комплекс на 185 тыс. тонн

15 августа 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области запустили мусоросортировочный комплекс (МСК). Годовая мощность обработки на объекте составит 185 000 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев уточнил, что комплекс по сортировке отходов был построен в Нижнем Тагиле. На новом МСК используется оборудование в основном российского производства. На территории комплекса планируется извлекать такие виды отходов, как бумага, картон, стекло, пластик, цветные и черные металлы. Все эти отходы в дальнейшем будут вовлекаться в хозяйственный оборот. Такой подход согласуется с принципами экономики замкнутого цикла. Глава РЭО рассказал, что на объекте ежегодно будут обрабатываться 185 000 ТКО и обезвреживаться 54 000 тонн отходов. Также предусмотрено размещение 129 500 тонн мусора.

Реализацией проекта стоимостью 3,9 миллиарда рублей занималось АО «Облкоммунэнерго». Средства были привлечены в рамках концессии, подписанной с городской администрацией Нижнего Тагила.

Глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что на МСК будут поступать отходы из Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила и Невьянска. В дальнейшем на объект будут направляться ТКО из таких населенных пунктов, как Красноуральск, Лесной, Кушва, Верхняя Салда и Нижняя Салда. Обработка мусора будет осуществляться с применением технологии закрытого тоннельного компостирования органических отходов, которые будут размещаться в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха для их естественного разложения.

В результате компостирования будет образовываться компостный грунт, который планируют использовать на мусорных полигонах в качестве промежуточных слоев изоляции. В дальнейшем их будут рекультивировать.

С появлением нового МСП в регионе появится более трехсот рабочих мест.

Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Сегодня, 09:45
Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
Сегодня, 07:44
Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста
Сегодня, 08:21
Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Сегодня, 11:51
Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области
Сегодня, 07:29
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21