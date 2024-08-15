РЭО: В Свердловской области запущен мусоросортировочный комплекс на 185 тыс. тонн

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев уточнил, что комплекс по сортировке отходов был построен в Нижнем Тагиле. На новом МСК используется оборудование в основном российского производства. На территории комплекса планируется извлекать такие виды отходов, как бумага, картон, стекло, пластик, цветные и черные металлы. Все эти отходы в дальнейшем будут вовлекаться в хозяйственный оборот. Такой подход согласуется с принципами экономики замкнутого цикла. Глава РЭО рассказал, что на объекте ежегодно будут обрабатываться 185 000 ТКО и обезвреживаться 54 000 тонн отходов. Также предусмотрено размещение 129 500 тонн мусора.
Реализацией проекта стоимостью 3,9 миллиарда рублей занималось АО «Облкоммунэнерго». Средства были привлечены в рамках концессии, подписанной с городской администрацией Нижнего Тагила.
Глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что на МСК будут поступать отходы из Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила и Невьянска. В дальнейшем на объект будут направляться ТКО из таких населенных пунктов, как Красноуральск, Лесной, Кушва, Верхняя Салда и Нижняя Салда. Обработка мусора будет осуществляться с применением технологии закрытого тоннельного компостирования органических отходов, которые будут размещаться в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха для их естественного разложения.
В результате компостирования будет образовываться компостный грунт, который планируют использовать на мусорных полигонах в качестве промежуточных слоев изоляции. В дальнейшем их будут рекультивировать.
С появлением нового МСП в регионе появится более трехсот рабочих мест.