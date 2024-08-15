РЭО: В Свердловской области запущен мусоросортировочный комплекс на 185 тыс. тонн

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев уточнил, что комплекс по сортировке отходов был построен в Нижнем Тагиле. На новом МСК используется оборудование в основном российского производства. На территории комплекса планируется извлекать такие виды отходов, как бумага, картон, стекло, пластик, цветные и черные металлы. Все эти отходы в дальнейшем будут вовлекаться в хозяйственный оборот. Такой подход согласуется с принципами экономики замкнутого цикла. Глава РЭО рассказал, что на объекте ежегодно будут обрабатываться 185 000 ТКО и обезвреживаться 54 000 тонн отходов. Также предусмотрено размещение 129 500 тонн мусора.