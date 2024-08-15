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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Ржавые полосы на унитазе отойдут без следа: перед чисткой попробуйте этот трюк

Ржавые полосы на унитазе отойдут без следа: перед чисткой попробуйте этот трюк

15 августа 2024, 11:23
Фото: 1MI
Известковый налет и ржавчина на сантехнике образуются постоянно, а бороться с ними довольно сложно. Приходится заливать специальное средство в унитаз несколько раз, чтобы он стал идеально чистым.

Но можно попробовать очистить сантехнику и за один подход. Для этого нам понадобятся подручные средства, которые всегда есть в уборной — ершик и туалетная бумага. Как подготовить унитаз к быстрой и эффективной очистке, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».

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Во многих домах хозяйки тщательно следят за чистотой внутренней чаши унитаза, однако в самом низу, на уровне воды, образуется жесткий налет, который чрезвычайно трудно убрать. Ведь концентрированные чистящие средства, которые используются для поддержания чистоты туалета, неминуемо разбавляются водой и действуют не так хорошо.

Вторая проблема состоит в том, что даже самые густые гели стекают вниз по покатым и гладким стенкам. В итоге ржавчина и известковый налет в верхней части унитаза плохо отмываются.

Для решения первой проблемы нам потребуется ершик. С его помощью нужно осушить слив и снизить уровень воды. Сделать это очень просто: энергичными движениями протолкните ершиком воду вниз в канализационную трубу.

Фото: 1MI

Часть слива, которая обычно находится под водой обнажится и вы увидите, какой слой налета там скопился. Теперь вы нанесете неразбавленное средство непосредственно на грязную зону.

Чтобы жидкость для чистки сантехники не стекала вниз, поместите внутрь унитаза туалетную бумагу: ее необходимо просто приклеить к стенкам. Поверх выдавите гель. Он пропитает бумагу, но вниз стекать не будет. Таким образом вся чаша обработается равномерно.

Ранее эксперты рассказали о необычном способе обеззараживания унитаза с помощью чесночного отвара.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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