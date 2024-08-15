Ржавые полосы на унитазе отойдут без следа: перед чисткой попробуйте этот трюк

Но можно попробовать очистить сантехнику и за один подход. Для этого нам понадобятся подручные средства, которые всегда есть в уборной — ершик и туалетная бумага. Как подготовить унитаз к быстрой и эффективной очистке, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».