Ржавые полосы на унитазе отойдут без следа: перед чисткой попробуйте этот трюк

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Но можно попробовать очистить сантехнику и за один подход. Для этого нам понадобятся подручные средства, которые всегда есть в уборной — ершик и туалетная бумага. Как подготовить унитаз к быстрой и эффективной очистке, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».
Во многих домах хозяйки тщательно следят за чистотой внутренней чаши унитаза, однако в самом низу, на уровне воды, образуется жесткий налет, который чрезвычайно трудно убрать. Ведь концентрированные чистящие средства, которые используются для поддержания чистоты туалета, неминуемо разбавляются водой и действуют не так хорошо.
Вторая проблема состоит в том, что даже самые густые гели стекают вниз по покатым и гладким стенкам. В итоге ржавчина и известковый налет в верхней части унитаза плохо отмываются.
Для решения первой проблемы нам потребуется ершик. С его помощью нужно осушить слив и снизить уровень воды. Сделать это очень просто: энергичными движениями протолкните ершиком воду вниз в канализационную трубу.
Часть слива, которая обычно находится под водой обнажится и вы увидите, какой слой налета там скопился. Теперь вы нанесете неразбавленное средство непосредственно на грязную зону.
Чтобы жидкость для чистки сантехники не стекала вниз, поместите внутрь унитаза туалетную бумагу: ее необходимо просто приклеить к стенкам. Поверх выдавите гель. Он пропитает бумагу, но вниз стекать не будет. Таким образом вся чаша обработается равномерно.
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