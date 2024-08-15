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Следователи Екатеринбурга проверят поликлинику, где маленькая девочка разбила голову

Следователи Екатеринбурга проверят поликлинику, где маленькая девочка разбила голову

15 августа 2024, 08:10
Фото: 1MI
Следователи Екатеринбурга проверят поликлинику, где маленькая девочка упала и разбила голову о лестницу.

Пресс-служба Следственного комитета Свердловской области сообщает, что после сообщений в СМИ о том, что маленькая девочка разбила голову на крыльце поликлиники, началась проверка.

Следователи считают, что поликлиника оказывала услуги, которые не отвечают требованиям безопасности. Силовики опросят всех возможных свидетелей и оценят степень травм ребенка, а после дадут правовую оценку.

Напомним, что случай произошел 14 августа. Мама с дочкой шли на прием в детскую поликлинику №5, но споткнулись о коврик, которым были прикрыты ямы у входа. В результате падения малышка разбила голову о лестницу.

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