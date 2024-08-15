Следователи Екатеринбурга проверят поликлинику, где маленькая девочка разбила голову

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Пресс-служба Следственного комитета Свердловской области сообщает, что после сообщений в СМИ о том, что маленькая девочка разбила голову на крыльце поликлиники, началась проверка.
Следователи считают, что поликлиника оказывала услуги, которые не отвечают требованиям безопасности. Силовики опросят всех возможных свидетелей и оценят степень травм ребенка, а после дадут правовую оценку.
Напомним, что случай произошел 14 августа. Мама с дочкой шли на прием в детскую поликлинику №5, но споткнулись о коврик, которым были прикрыты ямы у входа. В результате падения малышка разбила голову о лестницу.