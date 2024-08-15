Стало известно, чьи жизни унесло страшное ДТП под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Девушке исполнилось 26 лет. Однако до места молодые люди не добрались. Анастасия в результате ДТП скончалась. Она ехала с цветами в руках, пишет Е1.
Подруга погибшей пока еще не пришла в себя от происшествия. Она сообщила, что не верит в случившееся. Девушка рассказала, что пара планировала пожениться. Анатолий пока находится в тяжелом состоянии.
Напомним, по данным ГАИ, водитель иномарки разогнался на трассе. Он потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с самосвалом.