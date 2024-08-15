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Пара ехала справлять день рождения и попала в смертельное ДТП под Нижним Тагилом

Стало известно, чьи жизни унесло страшное ДТП под Нижним Тагилом

15 августа 2024, 06:19
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Пара ехала справлять день рождения и попала в смертельное ДТП под Нижним Тагилом

14 августа в аварии с самосвалом под Нижним Тагилом разбилась пара — Анатолий и Анастасия. Они направлялись за город. Там они планировали устроить праздник в честь дня рождения Анастасии.

Девушке исполнилось 26 лет. Однако до места молодые люди не добрались. Анастасия в результате ДТП скончалась. Она ехала с цветами в руках, пишет Е1.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Подруга погибшей пока еще не пришла в себя от происшествия. Она сообщила, что не верит в случившееся. Девушка рассказала, что пара планировала пожениться. Анатолий пока находится в тяжелом состоянии.

Автомобиль пара купила в июле 2024 года. Анастасия была работником УК, а Анатолий трудился на сборке заказов. Водителем мужчина стал недавно. Его стаж вождения составляет 1 месяц.

Напомним, по данным ГАИ, водитель иномарки разогнался на трассе. Он потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с самосвалом.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#ЧП#Погибшие#Влюбленные#18+#Екатеринбург#Авария
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