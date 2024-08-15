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Суд Екатеринбурга признал законным приговор аспиранту МГУ за оправдание терроризма

Суд Екатеринбурга признал законным приговор аспиранту МГУ за оправдание терроризма

15 августа 2024, 11:28
Фото: 1MI
Суд Екатеринбурга оставил в силе приговор аспиранту МГУ за оправдание терроризма. Теперь молодого человека ждут 4 года заключения.

Как сообщает URA.RU, адвокат Азата Мифтахова подавал жалобу в один из военных судов Екатеринбурга. Защитник планировал освободить бывшего аспиранта МГУ, но суд жалобу отклонил.

Следователи считают, что молодой человек будучи в тюрьме поддерживал анархиста, который подорвал себя в 2018 году.

В 2019 году Азата сначала обвинили в изготовлении бомбы и отпустили, а потом снова задержали, но в этот раз за хулиганство. Тогда суд назначил аспиранту тюремный срок на 6 лет.

После того как он вышел на свободу по УДО в 2023 году, его опять задержали и обвинили в оправдании терроризма.

Напомним, что 31 июля в Анапе задержали фитнес-тренера из Екатеринбурга. Его обвиняют в домогательствах до 12-летней девочки.

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