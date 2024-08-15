Суд Екатеринбурга признал законным приговор аспиранту МГУ за оправдание терроризма

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Как сообщает URA.RU, адвокат Азата Мифтахова подавал жалобу в один из военных судов Екатеринбурга. Защитник планировал освободить бывшего аспиранта МГУ, но суд жалобу отклонил.
Следователи считают, что молодой человек будучи в тюрьме поддерживал анархиста, который подорвал себя в 2018 году.
В 2019 году Азата сначала обвинили в изготовлении бомбы и отпустили, а потом снова задержали, но в этот раз за хулиганство. Тогда суд назначил аспиранту тюремный срок на 6 лет.
После того как он вышел на свободу по УДО в 2023 году, его опять задержали и обвинили в оправдании терроризма.
Напомним, что 31 июля в Анапе задержали фитнес-тренера из Екатеринбурга. Его обвиняют в домогательствах до 12-летней девочки.