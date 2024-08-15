tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Суд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к 12 годам за госизмену

Суд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к 12 годам за госизмену

15 августа 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
12 лет заключения получила Ксения Карелина за госизмену. Девушка является гражданкой как РФ, так и США. Такое решение принял Свердловский областной суд.

По данным суда, в 2022 году девушка оказала финансовую помощь одной из организаций, которая трудится в интересах ВСУ. Девушка перевела туда деньги. Впоследствии на собранные средства компания купила боеприпасы, а также другие предметы, которые помогали украинской армии в борьбе.

Суд выслушал все доводы сторон и в итоге встал на сторону обвинения. Согласно решению, девушка проведет в колонии общего режима 12 лет. Ей предстоит и заплатить штраф на 300 тысяч рублей.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам заключения американского журналиста Эвана Гершковича. Он был уличен в шпионаже за тагильским Уралвагонзаводом.

#Ирина Кирилова#Общество#Помощь#Криминал#Приговор#Гражданин#Екатеринбург#Госизмена#ВСУ
Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Сегодня, 09:45
Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
Сегодня, 07:44
Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста
Сегодня, 08:21
Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Сегодня, 11:51
Мужчина в камуфляжной одежде без вести пропал в Свердловской области
Сегодня, 07:29
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21