Суд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к 12 годам за госизмену

По данным суда, в 2022 году девушка оказала финансовую помощь одной из организаций, которая трудится в интересах ВСУ. Девушка перевела туда деньги. Впоследствии на собранные средства компания купила боеприпасы, а также другие предметы, которые помогали украинской армии в борьбе.