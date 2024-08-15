Суд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к 12 годам за госизмену

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По данным суда, в 2022 году девушка оказала финансовую помощь одной из организаций, которая трудится в интересах ВСУ. Девушка перевела туда деньги. Впоследствии на собранные средства компания купила боеприпасы, а также другие предметы, которые помогали украинской армии в борьбе.
Суд выслушал все доводы сторон и в итоге встал на сторону обвинения. Согласно решению, девушка проведет в колонии общего режима 12 лет. Ей предстоит и заплатить штраф на 300 тысяч рублей.
Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам заключения американского журналиста Эвана Гершковича. Он был уличен в шпионаже за тагильским Уралвагонзаводом.