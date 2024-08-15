У садоводов и огородников Свердловской области из-за дождей погиб урожай картошки

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Причиной стали затяжные дожди, которые длительное время шли в регионе.
Как рассказали в Уральском НИИ сельского хозяйства, овощ в частных хозяйствах погиб из-за фитофтороза. Это заболевание особенно быстро развивается в сырую и прохладную погоду.
Для того, чтобы в будущем избежать подобных потерь, специалисты советуют выращивать сорта картофеля, адаптированные к этому заболеванию, например «Шах» или «Аляска».
Что же касается урожая популярного в народе овоща в колхозах, там он отличный. Дело в том, что картофель обрабатывали средствами от фитофтороза.