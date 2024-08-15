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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

У садоводов и огородников Свердловской области из-за дождей погиб урожай картошки

У садоводов и огородников Свердловской области из-за дождей погиб урожай картошки

15 августа 2024, 11:07
Фото: 1MI
У садоводов и огородников Свердловской области погиб весь картофель.

Причиной стали затяжные дожди, которые длительное время шли в регионе.

Как рассказали в Уральском НИИ сельского хозяйства, овощ в частных хозяйствах погиб из-за фитофтороза. Это заболевание особенно быстро развивается в сырую и прохладную погоду.

Для того, чтобы в будущем избежать подобных потерь, специалисты советуют выращивать сорта картофеля, адаптированные к этому заболеванию, например «Шах» или «Аляска».

Что же касается урожая популярного в народе овоща в колхозах, там он отличный. Дело в том, что картофель обрабатывали средствами от фитофтороза.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Урожай#Природа#Сад#Картофель#Огород#Екатеринбург
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