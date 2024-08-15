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Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Жительница Омска отсудила у «Уральских авиалиний» 120 тысяч рублей за стресс

«Уральские авиалинии» выплатят омичке 120 тысяч за стресс после приземления в поле

15 августа 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Омска отсудила у «Уральских авиалиний» 120 тысяч рублей за стресс

Жительница Омска отсудила у компании «Уральские авиалинии» деньги за приземление в поле пшеницы. Женщина настаивает, что перенесла очень сильный испуг.

Одна из пассажирок, которая находилась на борту приземлившегося в пшеничном поле самолета под Новосибирском, отсудила 120 тысяч рублей моральной компенсации. Она смогла убедить судью, что ее жизнь после того случая превратилась в кошмар, сообщает пресс-служба судов Омской области.

Напомним, что инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел в сентябре 2023 года. Airbus, который вылетел из Сочи и направлялся в Омск, до аэропорта не дотянул из-за неполадок в системе управления. Все пассажиры и члены экипажа после аварийного приземления остались целы.

После этого случая истица переживала сильный стресс и даже была вынуждена обратиться к психотерапевту. «Уральские авиалинии» добровольно платить женщине отказались, но теперь это придется сделать по решению суда.

Ранее стало известно, что самолет, который почти год простоял в поле, будет разобран на запчасти.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Омск#Свердловская область#Суд#Компенсация#Новосибирск#Самолет#Уральские авиалинии#Екатеринбург
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