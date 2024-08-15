«Уральские авиалинии» выплатят омичке 120 тысяч за стресс после приземления в поле

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Одна из пассажирок, которая находилась на борту приземлившегося в пшеничном поле самолета под Новосибирском, отсудила 120 тысяч рублей моральной компенсации. Она смогла убедить судью, что ее жизнь после того случая превратилась в кошмар, сообщает пресс-служба судов Омской области.
Напомним, что инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел в сентябре 2023 года. Airbus, который вылетел из Сочи и направлялся в Омск, до аэропорта не дотянул из-за неполадок в системе управления. Все пассажиры и члены экипажа после аварийного приземления остались целы.
После этого случая истица переживала сильный стресс и даже была вынуждена обратиться к психотерапевту. «Уральские авиалинии» добровольно платить женщине отказались, но теперь это придется сделать по решению суда.
Ранее стало известно, что самолет, который почти год простоял в поле, будет разобран на запчасти.