«Уральские авиалинии» выплатят омичке 120 тысяч за стресс после приземления в поле

Напомним, что инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел в сентябре 2023 года. Airbus, который вылетел из Сочи и направлялся в Омск, до аэропорта не дотянул из-за неполадок в системе управления. Все пассажиры и члены экипажа после аварийного приземления остались целы.